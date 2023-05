Poszaleli w Rossmannie! Aż 3 kosmetyki kultowej marki do makijażu dostaniesz za darmo! Tego jeszcze nie było, kup 2, a otrzymasz 3. W promocji puder gwarantujący efekt Photoshopa

To najważniejszy składnik w każdej pielęgnacji przeciwzmarszczkowej. Nie może zabraknąć go w Twojej kosmetyczce. Efekty już po 7 dniach

Wielka promocje w Rossmannie. Tego jeszcze nie było. Rozdają kosmetyki za darmo

Promocje z najnowszej gazetki promocyjnej Rossmanna. W maju 2023 sieć drogerii przygotowała wyjątkową promocję dla swoich klientów. Jest to akcja promocyjna oparta na gratisach do zakupów. Trzeba przyznać, że w takim formacie się ona opłaca, a miłośnicy makijażu powinni wybrać się na zakupy do Rossmanna. Tylko teraz kupując 2 kosmetyki marki Revlon, kolejne 3 (tańsze) otrzymasz całkowicie za darmo. W sumie możesz zgarnąć aż 5 produktów, płacąc jedynie za 2 z nich.

Zobacz także: Ta sukienka będzie totalnym hitem lata 2023. W promocji Pepco za 50 zł. Koleżanki padną na Twój widok, a ty będzie zgarniać same komplementy

Darmowe kosmetyki Revlon w Rossmannie? Na co zwrócić uwagę?

Marka Revlon to jedna z najpopularniejszych marek makijażowych. W Rossmannie znajdziesz między innymi REVLON Candid PhotoReady, która genialnie wygładza skórę i minimalizuje widoczność zmarszczek. Wyrównuje koloryt skóry i utrwala makijaż, jednocześnie chroniąc przed zanieczyszczeniami, smogiem i wolnymi rodnikami. W Rossmannie kosztuje 52,99 zł. Kolejny bestsellerem marki Revlon jest korektor do twarzy REVLON Candid PhotoReady. Idealnie maskuje cienie pod oczami, a przy tym nie podkreśla suchych skórek. Cudowny dla skóry dojrzałej. W Rossmannie znajdziesz go za 42,99 zł. Warto zwrócić uwagę także na paletki cieni do powiek w formacie podróżnym w cenie 66,99 zł. REVLON Onsider ColorStay to mocno napigmentowana formuła w bogatej ofercie kolorów dostarcza intensywnych barw i pozwala na idealne blendowanie. Kompaktowe opakowanie zmieści się do każdej torebki i pozwoli na wykreowanie swojego looku w dowolnym momencie dnia. W każdej palecie znajduje się 8 odcieni.

i Autor: materiały prasowe Rossmann promocje

i Autor: materiały prasowe Rossmann promocje

i Autor: materiały prasowe Rossmann promocje

Sonda Kupujesz kosmetyki do makijażu w Rossmannie? Tak, tylko tam Czasami kupuję Nie kupuję w Rossmannie