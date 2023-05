i Autor: SHUTTERSTOCK Zakupy w Pepco

Promocje w Pepco

Ta sukienka będzie totalnym hitem lata 2023. W promocji Pepco za 50 zł. Koleżanki padną na Twój widok, a ty będzie zgarniać same komplementy

Nowe promocje w Pepco. Do sklepów sieci Pepco wjechała najnowsza oferta mody damskiej. To propozycje idealnie skrojone na lato 2023. W promocji Pepco znajdziesz klasyczne koszulki w pastelowych odcieniach za 17 zł oraz szeroki wybór zwiewnych sukienek. Uwagę zwraca szczególnie jeden model. To będzie hit tego sezonu. Sukienka z promocji Pepco kosztuje jedynie 50 zł, Ten model latem 2023 będzie królował na polskich ulicach.