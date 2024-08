Potężne premiery zapachowe z okazji otwarcia nowego sklepu kultowej marki

Pielęgnacyjny powrót do szkoły

Założona w 1990 roku firma Bath & Body Works od ponad 30 lat rewolucjonizuje branżę perfumiarską. Tworzy niepowtarzalne zapachy, które przywodzą na myśl najpiękniejsze wspomnienia i przenoszą do cudownych miejsc. Globalny lider w dziedzinie kosmetyków do pielęgnacji oraz zapachów do domu poszerzając swoje portfolio sklepów na rynku polskim, daje klientom możliwość odkrywania nowych, sezonowych limitowanych kolekcji oraz zakochania się w ponadczasowych seriach, zawsze dostępnych w ofercie .

Otwarciu nowej lokalizacji Bath & Body Works towarzyszy premiera najnowszej kolekcji zapachów w ramach kampanii “Find Your Gingham”. Dzięki rozszerzeniu oferty zapachów Gingham, marka zachęca klientów do odnalezienia zapachu, z którym najbardziej się identyfikują i oznaczenia swojego wyboru w mediach społecznościowych przy użyciu hashtagu #FindYourGingham. Trzy zupełnie nowe odsłony są inspirowane oryginalnym zapachem Gingham, dzieląc z nim część nut zapachowych, każda z nich jednak to osobna interpretacja i unikatowy profil olfaktoryczny.

Oryginalny zapach Gingham, stworzony w 2019 roku, miał na celu uosobienie wszystkiego, co klienci kochają w Bath & Body Works — świeżości i radości, pod postacią mieszanki zapachowej niebieskiej frezji, białej brzoskwini, świeżej klementynki, fiołka i czystego piżma. Nowe odsłony obejmują:

Gingham Gorgeous - z nutami różowych truskawek, nektaru brzoskwiniowego i kwiatów piwonii jest najwspanialszą i najbardziej kwiatową odsłoną;

Gingham Fresh - z nutami soczystej gruszki, musującej klementynki i świeżych stokrotek jest najświeższą i najbardziej radosną odsłoną;

Gingham Glow - z nutami złocistego nektaru, płatków nagietka i skąpanego w słońcu drewna sandałowego to najbardziej elegancka i olśniewająca odsłona.

Z okazji otwarcia sklepu Bath & Body Works w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie w dniu 23.08.2024 r. pierwszych 100 klientów otrzymało ekskluzywny prezent. Podczas całego weekendu 23-25.08.2024 r. marka przygotowała dla klientów dodatkowe atrakcje, w tym m.in. Gingham Ice Truck z lodami o smakach nawiązujących do nowych mgiełek Gingham, Gorgeous, Glow oraz Fresh.

