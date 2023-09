Powakacyjna regeneracja skóry i włosów

Dodaj 2 łyżki do szamponu i umyj głowę. Tak pozbędziesz się uciążliwego problemu z włosami. Sposób na przetłuszczające się włosy

NA CZYSTĄ SKÓRĘ – YOPE - Żel do mycia twarzy WAKE UP CHEERS Chardonnay + Gruszka

Aksamitny żel do mycia twarzy skutecznie zmyje makijaż, nawilży i zadba o naturalną równowagę skóry. To idealny sposób na szampańskie rozpoczęcie i zakończenie każdego dnia! W składzie m.in. antyoksydacyjny zestaw 5 koreańskich herbat, łagodząco-nawilżająca fermentowana woda z japońskiej gruszki i fermentowana woda chardonnay z winogron, która wygładza skórę, zwęża pory i rozjaśnia. Na zdrowie pielęgnacji!

NA ZREGENEROWANE, PEŁNE ŻYCIA WŁOSY – YOPE - Seria BOUNCE BOOST

Szampon, maska, odżywka i serum do końcówek odżywią łaknące regeneracji włosy i ukoją wrażliwą skórę głowy. W zależności od tego, ile masz czasu, możesz wybrać długi rytuał przy świecach i ulubionym podcaście lub krótki zabieg pielęgnacyjny trwający kilka minut – każdy będzie skuteczny! Cała seria Bounce Boost głęboko nawilża, wzmacnia i kondycjonuje włosy. Proteiny, bioceramidy i prawdziwy król adaptogenów – grzyb Reishi sprawią, że włosy staną się gładkie i lśniące. W zależności od potrzeb Twoich włosów i skóry głowy, możesz stworzyć swój własny rytuał, łącząc dowolne produkty z linii HYDRATE, BOOST oraz BALANCE.

NA POPRAWĘ HUMORU – YOPE - Hydrolat ORGANIC MIST Róża + Kaktus

To esencjonalna mgiełka nawilżająca, która tonizuje i przywraca równowagę pH skóry, dbając przy tym o świetny humor. Stosuj, kiedy tylko masz ochotę i ciesz się dobrą aurą ze swoim podręcznym SPA.

NA MIĘKKIE USTA – YOPE - Regenerująca kuracja do ust LANA V SAY IT SOFTLY

Twoje suche usta i ciało wołają o pomoc? Regenerująca kuracja LANA V SAY IT SOFTLY sprawi, że usta znów będą piękne, miękkie i ukojone. To wielozadaniowy balsam na bazie wegańskiej lanoliny, oleju jojoba i oleju kokosowego, który odżywi i wygładzi nawet najbardziej wysuszoną skórę. Sprawdzi się nie tylko w przypadku ust! Jest świetny na wszelkie wysuszenia twarzy, rąk i ciała. Już po pierwszym nałożeniu poczujesz ulgę i miękkość. A jak pachnie? Kojąco kokosowo.

NA DOGŁĘBNIE ODŻYWIONĄ SKÓRĘ – YOPE - Serum z Algami HYDRO SHOT Algi + Kwas hialuronowy

Lekkie serum z Algami HYDRO SHOT codziennie gasi pragnienie Twojej wysuszonej po opalaniu i letnim słońcu skóry. Dogłębnie nawilża na wielu poziomach i wzmacnia odporność skóry. W formule znajdziemy skoncentrowane, aktywne w 100% składniki, których źródłem są dziko żyjące rośliny. Ekstrakty mają wspólny biokod z Twoją skórą, co oznacza, że idealnie się zrozumieją – szybciej wnikną i będą skuteczniej działać. W składzie rozświetlająco-wygładzająco-ochronny kompleks alg: niebiesko-zielona alga z amerykańskiego jeziora Klamath, algi z kalifornijskiego wybrzeża i biofermentowany ekstrakt z czerwonej algi atlantyckiej. Dodatek kwasu hialuronowego pozwala zachować odpowiedni poziom nawilżenia skóry, zapobiegając przesuszeniu. Po aplikacji skóra odetchnie z ulgą i poczujesz przyjemne ukojenie!

NA GŁADKĄ, PEŁNĄ BLASKU SKÓRĘ – YOPE - Tonik złuszczający AHA! POWER Czerwona Pomarańcza + Kwasy Kwiatowe AHA

Dzięki zawartości kwasów kwiatowych (ze stokrotki, hibiskusa, wiązówki błotnej i jaśminu) oraz octów owocowych, tonik delikatnie złuszcza i pobudza odnowę komórkową skóry. Idealny sposób na normalizujący detoks – wygładza i normalizuje, zostawiając tylko to, co mile widziane!

i Autor: Materiały prasowe YOPE

