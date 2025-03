Powiedz jej to głośno. Wyjątkowa kampania Douglasa z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet perfumerie DOUGLAS przygotowały rabat do -25% na wybrane produkty marek Estée Lauder, Dr Irena Eris, Lancôme, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent oraz IT Cosmetics. Promocja trwa aż do 31.03. Świętuj ten wyjątkowy dzień przez cały miesiąc, podarowując piękne prezenty i wypowiadając wyjątkowe komplementy!

ESTÉE LAUDER ADVANCED NIGHT REPAIR OVERNIGHT TREATMENT

Estée Lauder Advanced Night Repair Overnight Treatment kupisz w Douglas w cenie 399 zł/65 ml

Podczas snu skóra naturalnie się regeneruje, dzięki czemu noc jest optymalnym momentem na jej odbudowę. Opierając się na 40 latach badań nad nocną pielęgnacją skóry, Nocna Kuracja z serii Advanced Night Repair została opracowana specjalnie w celu widocznego doładowania skóry i wykorzystania jej własnej mocy regeneracji w ciągu nocy, dzięki czemu każdego ranka możemy budzić się ze świeższym, bardziej zregenerowanym wyglądem. Ta kuracja na noc pozostawia skórę otuloną jedwabistą konsystencją. Wypełnia skórę, nawilżając ją. Wzmacnia barierę ochronną skóry. Zmniejsza widoczność zmarszczek. Skóra budzi się promienna, naładowana energią.

DR IRENA ERIS AUTHORITY GLOBAL RECOVERY YOUTH SERUM

Dr Irena Eris Authority Global Recovery Youth Serum kupisz w Douglas w cenie 415 zł/30 ml

AUTHORITY to globalna pielęgnacja przeciwzmarszczkowa, zapewniająca spektakularne, natychmiastowo zauważalne odmłodzenie skóry oraz liftingujące uniesienie powieki, które przywraca wypoczęty i promienny wygląd twarzy. Serum o rewolucyjnych, wielopoziomowych właściwościach regenerujących, w sposób kompleksowy odmładza wszystkie parametry skóry, decydujące o jej pięknie w każdym wieku. Opatentowany heksapeptyd sygnałowy odbudowuje połączenie skórno-naskórkowe (DEJ), przywracając prawidłowe procesy fizjologicznej odnowy komórkowej. Zmarszczki ulegają wyraźnemu spłyceniu, skóra staje się jędrna i elastyczna. Innowacyjny Trihydro Activator*, wzbogacony o peptyd złota, reaktywuje syntezę kolagenu I i III oraz przywraca efektywną cytoprotekcję. Cera odzyskuje naturalnie piękny blask i koloryt. Sensualna formuła serum otula skórę aksamitną miękkością i długotrwałym nawilżeniem.

ARMANI SI INTENSE

Armani Si Intense kupisz w Douglas w cenie 494,25 zł/50 ml

Piękno możemy zdefiniować też zapachem. Niezwykle intensywna, szyprowa woda perfumowana Si Intense to hołd złożony nowoczesnej kobiecości i wolności. Si reprezentuje możliwość wyboru oraz głośne powiedzenie TAK swojej pasji, miłości i samej sobie. Pomaga kobietom wyrażać siebie w sposób odważny i zdecydowany, lecz nie pozbawiony delikatności. Nowa woda perfumowana Si Intense to cieplejsze i bardziej intensywne oblicze kultowego zapachu Si, które łączy w sobie esencję z czarnej porzeczki, kwiatowe serce i zmysłową wanilię. To zapach stworzony z myślą o kobietach, ale też w trosce o naszą planetę. Naturalne składniki, wykorzystywane do produkcji zapachu, są pozyskiwane w sposób zrównoważony. Natomiast sam zapach zamknięty jest w unikalnym, kunsztownym flakonie, ozdobionym złotym logo Si. Flakon ten urzeczywistnia ideę poszanowania środowiska naturalnego – można go ponownie napełniać oraz poddać recyklingowi.

YVES SAINT LAURENT LIBRE

YVES SAINT LAURENT LIBRE kupisz w Douglas w cenie 309 zł/30 ml

Libre woda perfumowana to zapach, który zachęca do wolności i łamania wszelkich granic. Ten zapach mówi: bądź wolna, wychodź przed szereg, nie bój się eksperymentów! Libre to elegancja i szczypta szaleństwa zamknięta w prostym flakonie przywodzącym na myśl klasyczny garnitur. Zapach ten definiuje prowansalska lawenda, która przeplata się w nutach głowy i serca. Oprócz niej na początku wyczuwalne są akcenty mandarynki i czarnej porzeczki. Po chwili zaś jaśmin miesza się i łączy z egzotycznym kwiatem pomarańczy. Bazą jest słodka wanilia, cedr i piżmo. Ponieważ możesz być silna, a jednocześnie na wskroś kobieca. Uzależniona od luksusu i pozostająca w zgodzie z naturą. Możesz być chłodna i rozpalać do białości wewnętrznym żarem, możesz czerpać z życia garściami… Możesz krzyczeć tak głośno, jak tylko chcesz i wyluzować się zawsze wtedy, kiedy tego potrzebujesz.

SOL DE JANEIRO BRAZILIAN CRUSH CHEIROSA 62 MIST

Sol de Janeiro Brazilian Crush Cheirosa 62 Mist kupisz w Douglas w cenie 109 zł/90 ml

Mgiełka zapachowa do ciała, tryskająca uwodzicielskim zapachem pistacji i słonego karmelu. Jednym z podstawowych sekretów urody Brazylijczyków jest cheirosa, co oznacza, że zawsze pachnie niesamowicie apetycznie od wschodu do zachodu słońca. Zainspirowany uzależniającym, pachnącym pistacjami i solonym karmelem Brazilian Crush, błyskawicznie przeniesie Cię na gorące plaże Rio de Janeiro. To cudownie słoneczne, codzienne zanurzenie do stosowania na ciało i włosy.

IT COSMETICS YOUR SKIN BUT BETTER YOUR SKIN BUT BETTER™ CC+™ SPF 50

IT Cosmetics Your Skin But Better Your Skin But Better™ CC+™ SPF 50 kupisz w Douglas w cenie 155 zł/32 ml

Your Skin But Better CC+ SPF 50+ to mocno napigmentowany, wielozadaniowy krem, który niezawodnie pokrywa niedoskonałości cery, wypełnia drobne zmarszczki. Formuła łączy w sobie krem nawilżający, serum przeciwzmarszczkowe, korektor, podkład i krem przeciwsłoneczny w jednym produkcie. Dodatkowo zawiera mineralny filtr SPF 50+, który chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych UV-A i UV-B, a tym samym przed przedwczesnym starzeniem się skóry. Dzięki innowacyjnej formule przeciwstarzeniowej, opracowanej we współpracy z chirurgami plastycznymi Twoja skóra wygląda promiennie i naturalnie. Nawilżająca formuła z peptydami, niacyną, algami, witaminami A, C, B i E, kwasem hialuronowym i hydrolizowanym kolagenem zapewnia skórze długotrwałą świeżość. Krem CC idealnie sprawdza się na co dzień jak i w podróży, kompleksowo zatroszczy się o Twoją skórę w każdych warunkach.

