Dostępne w LYKO

16 szalonych pianek pod prysznic australijskiej marki Sundae Body dostępne są już w Polsce w perfumerii internetowej LYKO. Przypominają słodką bitą śmietanę, pachną nieziemsko i oczywiście odżywiają skórę. Są Cruelty-Free, wegańskie, a także wolne od alkoholu, siarczanów i parabenów.

Pozbądź się nudy pod prysznicem!

Wybierając piankę Sundae Cool Mint, dzięki swemu intensywnemu zapachowi sprawi, że Twoja skóra poczuje się w pełni naładowana i gotowa do podjęcia wyzwań dnia. Taki zastrzyk energii to prawdziwa bomba! Potrzebny Ci dodatkowy blask? Jest tuż przed Twoimi oczami! Sundae Berry delikatnie złuszcza skórę dzięki kwasom AHA, podczas gdy orzeźwiające nuty sprawiają, że Twoja skóra pachnie i wygląda fantastycznie. A jeśli miałeś długi i ciężki dzień to idealny na jego koniec będzie Honey Honey - miękki jak jedwab, słodki jak miód, tak dobry, że ukoi Twoje zmysły.

Dostępne są także zapachy: Birthday Cake, Cherry On Top, Gingerbread, Orange Crush, Lemon Zest, Grean Tea, Coconut Cream, Passionfruit Pop, Juicy Pear, Pomegranate Fizz, Hot Chocolate, Strawberries & Cream i oczywiście Very Vanilla.