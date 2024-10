Najbardziej pożądane perfumy w tym sezonie. Kobiety pobiegną do Biedronki, w promocji przepiękny zapach za 12 zł. Mocno wyczuwalne aromaty wanilii

Polki pokochają te perfumy. W promocji Biedronki za 12 zł

Jesienią częściej sięgamy po nieco cięższe zapachy. Królują słodkie i orientalne aromaty. W ostatnim czasie Polki pokochały perfumy arabskie, które cechuje bogactwo składników i zdobione flakony. Jednym z najbardziej pożądanych zapachów na jesień jest aromat wanilii. To właśnie wanilia przebija się w większości popularnych perfum w tym sezonie. W najnowszej gazetce promocyjnej Biedronki na miłośników zapachów czeka wyjątkowa okazja. Tylko do soboty, 2 listopada perfumy polskiej marki BeBeauty można kupisz za jedyne 11.99 zł. Aby skorzystać z oferty trzeba kupić 2 produkty BeBeauty. Wtedy każdy z nich kosztować będzie 11.99 zł.

Wśród zapachów objętych promocją Biedronki jest woda perfumowana dla kobiet BeBeauty Love Essence. To przepiękny i trwały zapach, który utrzymuje się na skórze przez wiele godzin. Inspirowany tradycją z nowoczesnym wykończeniem sprawdzi się u pewnych siebie kobiet, które lubią słodkie, ale nie mdłe, zapachy. Love Essence to romantyzm w dużym mieście i obietnica kolejnego spotkania. Wśród aromatów najbardziej wyczuwalna jest wanilia. To ona stanowi podpis całego zapachu. Jest bardzo kobieca, eteryczna i zdecydowanie pobudza zmysły. BeBeauty Love Essence to świetna propozycja zapachu na jesień i zimę. Słodkie i lekko orientalne nuty doskonale wpasują się jesienne klimaty. Będą rewelacyjnie współgrały z ciepłymi stylizacjami do ulubionego swetra lub płaszcza. Woda perfumowana z promocji Biedronki zdecydowanie przypadnie do gustu miłośniczkom słodkich aromatów. - Perfumy długo się utrzymują na ubraniu. Są dosyć intensywne, ale nie jest to duszący zapach. Maja wyczuwalna nutę wanilii. Jak za tak niską cenę i dobrą jakość można się psikać do woli - tak opisuje zapach jedna z użytkowniczek na stronie wizaz.pl.

