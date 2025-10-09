Pozbądź się przebarwień! Nowoczesna technologia, która wygładza i rozjaśnia przebarwienia potrądzikowe

Przebarwienia potrądzikowe to częsty problem skórny, będący nieestetyczną pamiątką po wykwitach trądzikowych. Powstają w wyniku nadmiernej produkcji melaniny (hiperpigmentacja pozapalna) w miejscu wcześniejszego stanu zapalnego. Mogą przybierać różne odcienie – od różowych i czerwonych, przez fioletowe, aż po brązowe plamki. Chociaż z czasem często bledną, proces ten bywa długotrwały i dla wielu osób stanowi źródło dyskomfortu estetycznego. Warto pamiętać, że odpowiednia pielęgnacja skóry skłonnej do trądziku oraz unikanie wyciskania zmian zapalnych mogą pomóc w minimalizowaniu ryzyka powstawania przebarwień potrądzikowych.

Nowości na przebarwienia od marki BasciLab

Wyciszające serum na przebarwienia potrądzikowe zostało stworzone z myślą o skórze zmagającej się ze śladami i zaczerwienieniami po stanach mikrozapalnych. Formuła oparta na kwasie traneksamowym skutecznie redukuje istniejące przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych, wyrównując i rozjaśniając koloryt skóry bez wywoływania podrażnień. Zawarty w produkcie peptyd wyciszający i CICA działają kojąco, ograniczając zaczerwienienia oraz wspierają naturalne procesy naprawcze naskórka.

5% kwasu traneksamowego przyczynia się do przyspieszenia redukcji stanów mikrozapalnych i śladów po ich wystąpieniu. Wycisza zaczerwienienia i zapobiega powstawaniu i utrwalaniu się przebarwień. Wykazuje działanie rozjaśniające oraz wspomagające ujednolicenie kolorytu.

2% CICA (wąkrotka azjatycka: madekasozyd, azjatykozyd oraz ekstrakt) działa kojąco i poprawia nawilżenie, zmniejszając podrażnienia i stany mikrozapalne. Wzmacnia barierę hydrolipidową, zwiększając odporność na czynniki zewnętrzne. Wspiera produkcję kolagenu i poprawia elastyczność skóry, co przyczynia się do zmniejszenia widoczności niedoskonałości.

Peptyd wyciszający to innowacyjny tetrapeptyd, który wspiera regenerację naskórka, zmniejszając zaczerwienienie po przebarwieniach potrądzikowych i zmianach mikrozapalnych. Działa hamująco na melanogenezę, zapobiegając utrwaleniu przebarwień.

Ergotioneina chroni komórki naskórka przed uszkodzeniami spowodowanymi działaniem wolnych rodników. Wyrównuje koloryt skóry oraz redukuje negatywne skutki spowodowane promieniowaniem słonecznym. Poprzez wsparcie syntezy kolagenu pozytywnie wpływa na jędrność i elastyczność skóry.

Bisabolol posiada właściwości łagodzące. Redukuje podrażnienia i zaczerwienienia skóry, dodatkowo wspomagając jej regenerację.

REZULTATY:

zmniejszenie ryzyka powstawania przebarwień potrądzikowych,

rozjaśnienie i wyrównanie kolorytu skóry,

redukcja stanów mikrozapalnych i zmniejszenie reaktywności skóry,

zmniejszenie zaczerwienienia,

wsparcie regeneracji bariery hydrolipidowej,

przyspieszona regeneracja skóry.

ODPOWIEDNIE DLA SKÓRY:

trądzikowej, z przebarwieniami potrądzikowymi,

normalnej, mieszanej i tłustej z tendencją do wyprysków,

wrażliwej,

z zaczerwienieniami i stanami mikrozapalnymi,

podrażnionej i potrzebującej ukojenia,

z zaburzonymi procesami pigmentacyjnymi skóry.

Rozjaśniające serum na przebarwienia pigmentacyjne zmniejsza widoczność utrwalonych zmian pigmentacyjnych, ułatwiając uzyskanie jednolitego i wyrównanego kolorytu. Zawarte w serum składniki aktywne o działaniu depigmentacyjnym działają w głębszych warstwach naskórka, aby widocznie zmniejszyć już istniejące przebarwienia oraz ograniczyć powstawanie nowych. Serum nie tylko skutecznie zmniejsza widoczność plam pigmentacyjnych, ale także wygładza i ujednolica, pozostawiając skórę wyraźnie rozjaśnioną.

5% dipalmitynianu kwasu kojowego posiada silne właściwości rozjaśniające, dzięki czemu wspiera redukcję utrwalonych przebarwień skóry, takich jak plamy posłoneczne czy hormonalne. Rozświetla, wyrównuje koloryt i wygładza naskórek, zapewniając promienny wygląd.

2% czystego peptydu rozjaśniającego wpływa wielopoziomowo na proces melanogenezy, działając na poziomie naskórka, dzięki czemu zmniejsza tendencję do powstawania plam pigmentacyjnych. Zmniejsza intensywność i wielkość istniejących przebarwień, poprawiając ogólny koloryt skóry.

Karnozyna 2.0 działa jako antyoksydant, zmniejszając skutki fotostarzenia. Neutralizuje wolne rodniki i chroni komórki przed uszkodzeniami.

Kwas laktobionowy łagodny kwas z grupy PHA, wspiera redukcję przebarwień i wyrównanie kolorytu skóry. Wykazuje łagodne działanie złuszczające, rozjaśniając powierzchniowe plamy pigmentacyjne i wygładzając strukturę skóry. Pomaga przywrócić jednolity, promienny wygląd przy minimalnym ryzyku podrażnień.

REZULTATY:

wyrównanie i ujednolicenie kolorytu skóry,

widoczne rozjaśnienie utrwalonych przebarwień,

zminimalizowanie powstawania nowych zmian pigmentacyjnych,

poprawa tekstury skóry,

rozświetlenie skóry,

pobudzenie procesów naprawczych.

ODPOWIEDNIE DLA SKÓRY:

z melasmą,z plamami posłonecznymi i pozapalnymi,z zaburzonymi procesami pigmentacyjnymi skóry,potrzebującej wyrównania kolorytu i rozświetlenia,normalnej, mieszanej lub tłustej,szarej, ziemistej potrzebującej rozświetlenia.