Pozbądź się przebarwień! Nowoczesna technologia, która wygładza i rozjaśnia przebarwienia potrądzikowe

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-10-09 11:15

Marka Basiclab Dermocosmetics wprowadza dwa nowe sera z gamy Esteticus skierowane na konkretne rodzaje przebarwień. Każda zmiana pigmentacyjna ma swoje źródło i w zależności od pochodzenia działają na nie inne składniki aktywne.

Przebarwienia potrądzikowe to częsty problem skórny, będący nieestetyczną pamiątką po wykwitach trądzikowych. Powstają w wyniku nadmiernej produkcji melaniny (hiperpigmentacja pozapalna) w miejscu wcześniejszego stanu zapalnego. Mogą przybierać różne odcienie – od różowych i czerwonych, przez fioletowe, aż po brązowe plamki. Chociaż z czasem często bledną, proces ten bywa długotrwały i dla wielu osób stanowi źródło dyskomfortu estetycznego. Warto pamiętać, że odpowiednia pielęgnacja skóry skłonnej do trądziku oraz unikanie wyciskania zmian zapalnych mogą pomóc w minimalizowaniu ryzyka powstawania przebarwień potrądzikowych.

Nowości na przebarwienia od marki BasciLab

Wyciszające serum na przebarwienia potrądzikowe zostało stworzone z myślą o skórze zmagającej się ze śladami i zaczerwienieniami po stanach mikrozapalnych. Formuła oparta na kwasie traneksamowym skutecznie redukuje istniejące przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych, wyrównując i rozjaśniając koloryt skóry bez wywoływania podrażnień. Zawarty w produkcie peptyd wyciszający i CICA działają kojąco, ograniczając zaczerwienienia oraz wspierają naturalne procesy naprawcze naskórka.

  • 5% kwasu traneksamowego przyczynia się do przyspieszenia redukcji stanów mikrozapalnych i śladów po ich wystąpieniu. Wycisza zaczerwienienia i zapobiega powstawaniu i utrwalaniu się przebarwień. Wykazuje działanie rozjaśniające oraz wspomagające ujednolicenie kolorytu.
  • 2% CICA (wąkrotka azjatycka: madekasozyd, azjatykozyd oraz ekstrakt) działa kojąco i poprawia nawilżenie, zmniejszając podrażnienia i stany mikrozapalne. Wzmacnia barierę hydrolipidową, zwiększając odporność na czynniki zewnętrzne. Wspiera produkcję kolagenu i poprawia elastyczność skóry, co przyczynia się do zmniejszenia widoczności niedoskonałości.
  • Peptyd wyciszający to innowacyjny tetrapeptyd, który wspiera regenerację naskórka, zmniejszając zaczerwienienie po przebarwieniach potrądzikowych i zmianach mikrozapalnych. Działa hamująco na melanogenezę, zapobiegając utrwaleniu przebarwień.
  • Ergotioneina chroni komórki naskórka przed uszkodzeniami spowodowanymi działaniem wolnych rodników. Wyrównuje koloryt skóry oraz redukuje negatywne skutki spowodowane promieniowaniem słonecznym. Poprzez wsparcie syntezy kolagenu pozytywnie wpływa na jędrność i elastyczność skóry.
  • Bisabolol posiada właściwości łagodzące. Redukuje podrażnienia i zaczerwienienia skóry, dodatkowo wspomagając jej regenerację.

REZULTATY:

  • zmniejszenie ryzyka powstawania przebarwień potrądzikowych,
  • rozjaśnienie i wyrównanie kolorytu skóry,
  • redukcja stanów mikrozapalnych i zmniejszenie reaktywności skóry,
  • zmniejszenie zaczerwienienia,
  • wsparcie regeneracji bariery hydrolipidowej,
  • przyspieszona regeneracja skóry.

ODPOWIEDNIE DLA SKÓRY:

  • trądzikowej, z przebarwieniami potrądzikowymi,
  • normalnej, mieszanej i tłustej z tendencją do wyprysków,
  • wrażliwej,
  • z zaczerwienieniami i stanami mikrozapalnymi,
  • podrażnionej i potrzebującej ukojenia,
  • z zaburzonymi procesami pigmentacyjnymi skóry.
Rozjaśniające serum na przebarwienia pigmentacyjne zmniejsza widoczność utrwalonych zmian pigmentacyjnych, ułatwiając uzyskanie jednolitego i wyrównanego kolorytu. Zawarte w serum składniki aktywne o działaniu depigmentacyjnym działają w głębszych warstwach naskórka, aby widocznie zmniejszyć już istniejące przebarwienia oraz ograniczyć powstawanie nowych. Serum nie tylko skutecznie zmniejsza widoczność plam pigmentacyjnych, ale także wygładza i ujednolica, pozostawiając skórę wyraźnie rozjaśnioną.

  • 5% dipalmitynianu kwasu kojowego posiada silne właściwości rozjaśniające, dzięki czemu wspiera redukcję utrwalonych przebarwień skóry, takich jak plamy posłoneczne czy hormonalne. Rozświetla, wyrównuje koloryt i wygładza naskórek, zapewniając promienny wygląd.
  • 2% czystego peptydu rozjaśniającego wpływa wielopoziomowo na proces melanogenezy, działając na poziomie naskórka, dzięki czemu zmniejsza tendencję do powstawania plam pigmentacyjnych. Zmniejsza intensywność i wielkość istniejących przebarwień, poprawiając ogólny koloryt skóry.
  • Karnozyna 2.0 działa jako antyoksydant, zmniejszając skutki fotostarzenia. Neutralizuje wolne rodniki i chroni komórki przed uszkodzeniami.
  • Kwas laktobionowy łagodny kwas z grupy PHA, wspiera redukcję przebarwień i wyrównanie kolorytu skóry. Wykazuje łagodne działanie złuszczające, rozjaśniając powierzchniowe plamy pigmentacyjne i wygładzając strukturę skóry. Pomaga przywrócić jednolity, promienny wygląd przy minimalnym ryzyku podrażnień.

REZULTATY:

  • wyrównanie i ujednolicenie kolorytu skóry,
  • widoczne rozjaśnienie utrwalonych przebarwień,
  • zminimalizowanie powstawania nowych zmian pigmentacyjnych,
  • poprawa tekstury skóry,
  • rozświetlenie skóry,
  • pobudzenie procesów naprawczych.

ODPOWIEDNIE DLA SKÓRY:

z melasmą,z plamami posłonecznymi i pozapalnymi,z zaburzonymi procesami pigmentacyjnymi skóry,potrzebującej wyrównania kolorytu i rozświetlenia,normalnej, mieszanej lub tłustej,szarej, ziemistej potrzebującej rozświetlenia.

