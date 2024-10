Poznaj, pokochaj i sprawdzaj! Avon wraz z Cleo zachęcają, aby samobadanie piersi stało się naszą nową supermocą

Rozpoznawanie sygnałów płynących z ciała jest kluczowe dla zdrowia. Niestety, co piąta Polka (19%) przyznaje, że nigdy nie była uczona, jak samodzielnie sprawdzać swoje piersi. W efekcie, blisko 30% respondentek nie jest pewna, czy potrafiłaby rozpoznać niepokojące sygnały podczas samobadania. Dlatego tak ważne jest, aby kobiety od najmłodszych lat poznawały swoje ciało i uczyły się je obserwować, co zwiększa ich szanse na zdrowe życie. Nastolatki doskonale wiedzą, jakie mają włosy, cerę paznokcie, bo ich regularnie dotykają i o nie dbają. Tak samo powinny zadbać o swoje piersi – dotykanie ich powinno stać się zdrowym nawykiem na całe życie.

Każda z nas powinna włączyć samobadanie piersi do swojej rutyny pielęgnacyjnej. Nie wstydźmy się tego tematu, bo samokontrola to klucz do zdrowia. Wiem, że czasem o tym zapominamy albo nie wiemy, jak poprawnie sprawdzić swoje piersi. Ja też tego nie wiedziałam, będąc nastolatką, dlatego to wspaniałe, że Avon wprowadził lekcje samobadania do szkół i pokazuje młodym dziewczynom, że sprawdzanie swoich piersi jest ważne, normalne, kiedy i jak to robić – mówi Cleo.

15 października startuje już trzecia edycja programu Normalne, że ich dotykam. W tym roku szkolnym marka Avon zorganizuje lekcje samobadania piersi w 100 szkołach dla kolejnych kilku tysięcy nastolatek. Dotychczas w zajęciach wzięło udział 15 808 uczennic w 200 placówkach ponadpodstawowych. Lekcje prowadzone są przez Konsultantki Avon przeszkolone przez partnera kampanii – Fundację Rak’n’Roll i profesjonalną metodyczkę doświadczoną w pracy z młodzieżą. Zajęcia są zgodne z podstawą programową lekcji biologii, wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie. Aby zgłosić szkołę, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie: www.avon.pl/avonkontrarakpiersi.

Twoje piersi, Twoje zdrowie

Prozdrowotny nawyk sprawdzania swoich piersi, wyrobiony w młodości, prowadzi do realnej zmiany społecznej w przyszłości – zwiększenia wykrywalności nowotworów piersi na wczesnym etapie. A tutaj jest cały czas wiele do zrobienia.

Z najnowszego badania Boob Census 2024 wynika, że ponad 12% Polek nigdy nie badało swoich piersi, a 17% robi to rzadziej niż raz na pół roku. Dlaczego tak się dzieje? Pretekstu można upatrywać w codziennym zabieganiu. 42% badanych Polek przyznało, że po prostu o tym zapomina. Kolejnym powodem jest brak wiedzy – 35% nie jest pewna na co zwracać uwagę podczas samobadania. Natomiast co szósta Polka (16%) unika badania ze strachu przed wykryciem zmiany. Kobiety wolą się nie badać, bo się boją… A najczęściej boimy się tego, co nieznane.

Dlatego Avon przekonuje, że regularne sprawdzanie swoich piersi nie musi być obowiązkiem, może być przyjemnością tak jak dbanie o cerę, włosy czy paznokcie. Pod hasłem Kochaj swoje piersi marka zachęca kobiety do włączenia samobadania do swojej rutyny pielęgnacyjnej. Można zaplanować swój idealny wieczór SPA: zapalić świeczkę relaksacyjną, nałożyć na twarz ulubioną maseczkę, a podczas aplikacji balsamu sprawdzić swoje piersi.

Dostęp do badań USG dla tysięcy kobiet

Samobadanie to absolutny „must” naszej codziennej pielęgnacji, jednak równie ważne jest, by przynajmniej raz w roku potwierdzić zdrowie swoich piersi u lekarza i wykonać badanie USG. Według badania Boob Census 2024 aż 24% Polek nigdy nie sprawdziło zdrowia swoich piersi u lekarza. Dlatego już 16 października startuje 17. edycja Gabinetów z Różową Wstążką, w ramach której Avon wspólnie ze Stowarzyszeniem „Amazonki” Warszawa – Centrum ułatwia dostęp do badań USG piersi, dofinansowując je tysiącom kobiet w całej Polsce. Lista gabinetów, biorących udział w tegorocznej akcji, dostępna jest na www.avon.pl/avonkontrarakpiersi. Do tej pory dofinansowano już 71 000 badań USG.

Wszystkie działania dedykowane zdrowiu kobiet nie mogłyby istnieć bez środków ze sprzedaży produktów Avon z Różową Wstążką, które są dostępne cały rok u Konsultantek lub na avon.pl. Firma przeznacza 100% zysku z ich sprzedaży na profilaktykę nowotworu piersi. Dodając do koszyka produkt z Różową Wstążką – bransoletkę, świeczkę czy balsam do ciała, dofinansowujesz kolejne badania USG i lekcje samobadania piersi.

i Autor: materiał prasowy Avon

i Autor: materiał prasowy Avon

i Autor: materiał prasowy Avon