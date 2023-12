Prezentowe last-minute: ściąga co i gdzie kupić w ostatniej chwili

Nie wiesz co kupić bliskim pod choinkę? Postaw na to

Świeczki i dyfuzory zapachu

Doskonały pomysł na prezent last-minute. Oferta świec i dyfuzorów w TK Maxx jest ogromna, z pewnością znajdziesz więc taką, która spodoba się obdarowywanej osobie. Przebierać można nie tylko w zapachach i aromatach (od słodkich pierników i nuty cynamonu, po mocne wonie piżma i tytoniu), ale też w ciekawych, oryginalnych kształtach. Eleganckie świeczki w ozdobnym opakowaniu będą cieszyły zarówno w trakcie użytkowania, świetnie sprawdzą się również jako ozdoba wnętrza. To prezent, który wprowadzi do domu atmosferę ciepła i magii. Chcesz dodać coś extra? Skompletuj ten prezent z designerskim świecznikiem.

Kubek w niecodziennym wydaniu

Kubek z interesującym wzorem, można sprawić, że picie ulubionej herbaty czy kawy stanie się jeszcze przyjemniejsze. Dla miłośników zwierząt wybierz taki w kształcie głowy tygrysa czy z długim jamnikiem, a opcją jeszcze bardziej uniwersalną będzie kubek ze świątecznym motywem – adekwatnie do pory roku i okazji. To praktyczny prezent, który posłuży przez lata, jednocześnie będąc wyjątkową ozdobą kuchni! Gdzie szukać szerokiej oferty oryginalnych, nietuzinkowych kubków, a do tego w atrakcyjnych cenach? Oczywiście w TK Maxx!

Gry planszowe i karciane

Jeśli szukasz prezentu, który zjednoczy rodzinę w radosnym współzawodnictwie, to gry planszowe są idealnym wyborem. Szachy czy go to nie tylko wyraz strategicznego myślenia, ale również okazja do spędzenia czasu razem, rozwijając umiejętności taktyczne w duchu rywalizacji i zabawy. Idealny pomysł na integrację z bliskimi, nie tylko w trakcie świąt. W TK Maxx znajdziesz klasyczne gry w eleganckim wydaniu, które będą pięknie wyglądać pod choinką.

Koce, narzuty i pledy

Wybierając tę opcję jako prezent last-minute, można sprawić, że obdarowany poczuje się otoczony miłością i ciepłem, zarówno dosłownie, jak i metaforycznie. W zimowy wieczór nie ma nic przyjemniejszego niż otulenie się ciepłym kocem czy narzutą. Różnorodność wzorów i materiałów dostępnych w TK Maxx pozwala dostosować prezent do gustu i stylu wnętrza, co czyni go uniwersalnym upominkiem dla każdego. Dobrze dobrana narzuta czy pled doda wnętrzom indywidualnego charakteru i sprawi, że będzie bardziej przytulne.

Kapcie i skarpetki – niezawodna klasyka

Nie bez kozery są to prezenty, które Mikołaj co roku regularnie podkłada pod niemal każdą choinkę. Kapcie to prezent, który doskonale łączy funkcjonalność z przyjemnością, jest to przecież klucz do komfortowego odpoczynku w domowym zaciszu. Natomiast kolorowe, miękkie skarpetki dodadzą odrobinę radości do dnia codziennego. W TK Maxx czeka na Ciebie ogromny wybór elegancko zapakowanych skarpetek w ciekawe wzory – idealne gotowce na prezent last-minute!

Karta upominkowa

Żadna z powyższych propozycji Cię nie przekonuje lub wiesz, że nie masz szans trafić w gusta obdarowywanej osoby? Podaruj swoim bliskim wolność wyboru dzięki karcie upominkowej do TK Maxx która nigdy nie traci na ważności. Możesz kupić ją w sklepie lub przez Internet.

Pomysły last-minute mogą być równie wyjątkowe, jak te, które były planowane od dłuższego czasu. Warto pamiętać, że czasem to właśnie te spontaniczne gesty stają się najbardziej pamiętane i cenione. A jeśli jakiś prezent nie przypadnie do gustu – spokojnie, w TK Maxx możesz zwrócić taki przedmiot w ciągu 30 dni od daty zakupu. W zamian możesz kupić coś, co pomoże spełnić postanowienia noworoczne o których słyszałeś przy wigilijnym stole. W końcu prezenty można dawać nie tylko od święta. Życzymy udanych zakupów i magicznych chwil spędzonych z najbliższymi w tym wyjątkowym czasie!

i Autor: Materiały prasowe TK MAXX

