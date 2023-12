Wiele osób pomija ten krok w pielęgnacji, a jest bardzo ważny Wszystko, co musisz wiedzieć o tonikach

Nie wiesz co kupić bliskim pod choinkę? Postaw na to

W ostatnim czasie popularność toników nieco spadła, wiele osób uważa, że w dobie płynów micelarnych i łagodnych produktów do oczyszczanie nie są one niezbędne. Tak nie do końca jest, w dużym skrócie tonik to kosmetyk na bazie wody zawierający dodatkowe składniki aktywne. Jego głównym działanie jest regulowanie poziomi pH, które po dogłębnym oczyszczaniu może być nieco zaburzone. Jednak obecnie na rynku toniki to o wiele więcej, często zawierają dodatkowe składniki pielęgnacyjne, które nawilżają, odżywiają, a nawet złuszczają skórę. Dlatego tonizacja jest krokiem, którego lepiej nie pomijać, po pierwsze zadbamy o odpowiedni poziom pH skóry, a dodatkowo dostarczymy jej kolejne składniki aktywne.

Po jakie toniki warto sięgać?

PIXI Glow Tonic - Tonik rozświetlający

Słynny blask sygnowany Pixi! Kultowy, najlepiej sprzedający się i uwielbiany przez użytkowniczki tonik przyspiesza odnowę komórkową, pozostawia ożywioną i promienną skórę. Cera jest jaśniejsza i o gładkiej teksturze. Przywraca równowagę, przynosi ulgę i koi dla bardziej promiennej i zdrowszej cery!

i Autor: Materiały prasowe PIXI

PIXI - Rose Tonic - Tonik nawilżający

Kultowy różany tonik nawilżający z bogactwem składników odżywczych jest tym, czego skóra potrzebuje najbardziej. Przynosi jej ukojenie, nawilżenie i odświeżenie, by była zdrowa i wyglądała promiennie. Tonizuje skórę, przywracając jej właściwy odczyn pH i tworząc idealną bazę pod aplikację kolejnych kosmetyków pielęgnacyjnych. Woda różana, ekstrakty z kwiatów i owoców róży, aloes i glinka montmorylinitowa wzmacniają cerę i łagodzą rumień oraz wszelkie dolegliwości skórne.

i Autor: Materiały prasowe PIXI

PIXI - Milky Tonic - Nawilżający tonik do twarzy

Tonik wzbogacony mleczkiem Jojoba uspokaja, nawilża i łagodzi cerę. Zawiera ekstrakt z owsa, który dodatkowo koi podrażnienia. Niezwykle odżywcza formuła bez alkoholu nawilża i relaksuje nawet najbardziej wrażliwą skórę.

i Autor: Materiały prasowe PIXI