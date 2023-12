Prezes H&M: Zamykamy sklepy i zwalniamy pracowników. Widmo kolejnych zamknięć? To koniec zakupów w H&M?

H&M zamyka swoje sklepy na całym świecie. Pierwsza placówka zamknięta w Polsce

O problemach sieci H&M głośno jest już od dłuższego czasu. Szwedzki gigant odzieżowy systematycznie zamyka swoje placówki w całej Europie. Sieć tłumaczy takie zachowanie zmianą schematu zakupów oraz przeniesień głównego kanału sprzedażowego do internetu. W sumie na świecie zamknięto już kilkaset placówek H&M, a w planach są kolejne. Liczba sklepów H&M w Niemczech spada już od 2019 roku. Obecnie sieć ma tam 430 placówki, ale jeszcze w tym roku część z nich zostanie zamknięta. W listopadzie 2022 H&M ogłosił, że około 100 sklepów na całym świecie ma zostać zamkniętych, a pracę może stracić nawet 1500 osób. W sierpniu bieżącego roku podjęto decyzję o zamknięciu pierwszej placówki w Polsce. Po przeszło 15 latach działalności zamknął się H&M zlokalizowany w opolskiej galerii CH Karolinka. Jak podawał portal opolska360.pl informacje o jego likwidacji krążyły już od dawna.

Już pandemia mocno nadwyrężyła działalność H&M. Helena Helmersson, prezes H&M już w 2020 prognozowała, że sieć będzie zamykać swoje sklepy. - Jest to wyjątkowa sytuacja, w której jesteśmy zmuszeni do podejmowania trudnych decyzji, ale z każdym wyzwaniem wiążą się również szanse i jestem przekonana, że jako firma będziemy nadal silni - skomentowała w oświadczeniu CEO H&M, Helena Helmersson. W Polsce zamknął się do tej pory jeden sklep i na ten moment brak informacji o kolejnych zamknięciach. Helmersson gościła w naszym kraju w tym roku przy okazji 20-lecia H&M w Polsce - Polska to dla nas bardzo ważny rynek, najszybciej rozwijający się w Europie, otwarty na innowacje, specjalne projekty czy konceptualne kapsuły, które wdrażamy. Będziemy tu działać jeszcze prężniej – powiedziała wtedy CEO Grupy H&M w wywiadzie dla Vouge Polska.

