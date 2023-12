Polacy notorycznie trzymają to w swoich piwnicach, a jest to potencjalnie niebezpieczne. Tych rzeczy lepiej nie wynoś do pownicy?

Czego nie powinno przetrzymać się w piwnicy. Polacy notorycznie to tam znoszą

Piwnica to dodatkowa przestrzeń, w której można przechowywać przedmioty nie mieszczące się w mieszkaniu. Wiele osób przechowuje w niech weki, kiszonki i inne słoiki. To także idealna przestrzeń na ozdoby choinkowe, stare meble oraz inne przedmioty, z których już nie korzystamy. Nie znaczy to jednak, że do piwnicy można znieść wszystko. Istnieje lista zabronionych rzeczy do przechowywania w piwnicy. To przede wszystkim niebezpieczne przedmioty, która mogą stanowić poważne zagrożenia dla mieszkańców całego bloków. Wśród zakazanych przedmiotów do przechowywania w piwnicy są:

kanistry z benzyną,

butle z gazem,

stale akumulatory samochodowe,

Zobacz także: Mieszam 5 łyżek z wodą i pryskam na deskę sedesową. Ten sposób doczyści żółte plamy przed świętami i wizytą teściowej. Sposób na czyszczenie deski sedesowej

Wielu Polaków w piwnicy przetrzymuje również stary, zepsuty sprzęt AGD oraz RTV. Eksperci wskazują, że piwnica nie jest dobrym pomieszczeniem na przechowywanie tego rodzaju sprzętu. Nie tylko warunki tam panujące nie sprzyjają tego rodzaju sprzętom, ale także mogą stanowić potencjalne zagrożenie miedzy innymi pożarowe. Piwnica to także nie jest dobre miejsce, żeby wynosić tam książki u ubrania. Wilgoć sprawia, że bezpowrotnie się ona zniszczą i nie będą już nadawały się do użytku.

Sonda Masz w domu piwnicę? Tak Nie