i Autor: shutterstock

Tego się nie spodziewaliśmy

Primark zawija się z galerii handlowych? Sieć zamyka strategiczne placówki i zwalnia setki osób. Będą gigantyczne wyprzedaże na zamknięcie?

To zdecydowanie nie jest dobry rok dla sklepów z ubraniami. Co chwila w mediach pojawiają się kolejne doniesienie o zamknięciach oraz planowanych upadłościach. Szczególnie trudna jest sytuacja na rynku niemieckim. Teraz okazuje się, że swoje sklepy zamyka również gigant tanich ubrań, czyli sklep Primark. Na ten moment planowana jest likwidacja 4 placówek, jednak zdaniem ekspertów zamknięcie kolejnych to jedynie kwestia czasu. Czy w likwidowanych sklepach będą wyprzedaże na zamknięcie?