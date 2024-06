Produkty, które pokochają twoje włosy

Założycielką marki Invisibobble jest Sophie Trelles-Tvede, która pierwszą innowacyjną gumkę do włosów wymyśliła jeszcze na studiach. Szykując się na imprezę kostiumową spięła włosy… zakręconym kablem od niedziałającego telefonu. Okazało się, że gumka-sprężynka nie powodowała nieprzyjemnego uczucia ciągnięcia włosów ani nie odgniatała się na kosmykach. Invisibobble rozpoczęło działalność w 2012 roku w Niemczech, rok później rozszerzono sprzedaż na inne kraje – aktualnie produkty marki można kupić w ponad 70 krajach, a charakterystyczną gumkę-sprężynkę zna większość kobiet.

NIE DZIEL WŁOSA NA CZWORO

Gumka do włosów gumce nierówna. Tradycyjne gumki nie tylko często powodują dyskomfort przy noszeniu (uczucie ciągnięcia), ale też mogą wpływać na wygląd włosów – przyczyniać się do ich łamania, odkształcać je, wkręcać się w kosmyki i zsuwać się z nich. Gumki sprężynki nie odbijają się na włosach i zapewniają stabilność fryzury – bez powodowania bólu głowy. Sprawdzą się przy każdym rodzaju włosów. W ofercie Invisibobble znajdziemy też gumki otoczone tkaniną w różnego rodzaju printach, które nie odkształcają pasm, a jednocześnie świetnie uzupełniają stylizację i same w sobie są ozdobą. A jeżeli nie gumka to może spinka? Klamry do włosów od Invisibobble to akcesoria, z pomocą których stworzymy niemal każde upięcie. Hitem są także viralowe wałki do włosów, pozwalające na uzyskanie pięknych, naturalnych loków - bez użycia ciepła!

Ten łatwy w użyciu, zestaw do loków, wykonany z najwyższej jakości jedwabistego materiału, pozwoli stworzyć wspaniałe fryzury bez użycia ciepła. Miękki materiał wałka do loków został zaprojektowany z myślą o jak najbardziej komfortowym śnie, a stylowe gumki do włosów nakręcone włosy w miejscu i mogą być używane do dodatkowej stylizacji włosów po użyciu zestawu.

Innowacyjne klamry do upinania włosów. Dzięki technologii HAIRLOVETECH™ klamry zapewniają wygodę stosowania i troskę o włosy.

Invisibobble Clipstar Clawdia to nowoczesna, duża klamra do włosów w neutralnym czarnym kolorze ze wzorem. Klamra świetnie trzyma włosy i idealnie sprawdzi się jako dodatek i uzupełnienie stylizacji.

EVERCLAW to pozbawiona metalu, innowacyjna klamra do włosów, o wyjątkowym, modnym kształcie. Dodatkowo, dzięki technologii HAIRLOVETECH™ produkt zapewnia wygodę stosowania i troskę o włosy.

Połączenie gumki invisibobble® ORIGINAL z miękką tkaniną, dla jeszcze większej wygody użytkowania. Dzięki spirali wewnątrz zapewnia pełen komfort upięcia, podczas gdy materiał stanowi stylowe wykończenie fryzury.

