LEKKOŚĆ BYTU, czyli o pielęgnacji skóry w wakacje

Piękny zapach na lato. Woda perfumowana MARIA CALLAS, to niezwykłe dzieło włoskiej sztuki perfumeryjnej

Kobiety po 50-tce zakochają się w tych butach z Reserved. Wygodne czółenka na obcasie to klasa i elegancja. A w promocji kosztują tylko 55 zł. Buty damskie z Reserved

Zawsze robię to z nowymi rajstopami zanim je założę. Są trwałe i nie zaciągają się nawet przez cały dzień. Sposób na wytrzymałe rajstopy

W letnie dni na skórze gromadzi się kurz, pot, zanieczyszczenia, bakterie, czy pozostałości kosmetyków, tworząc warstwę, którą należy trzeba usunąć. Zatem po pierwsze - żel do mycia twarzy, który doskonale oczyszcza skórę, usuwając nadmiar sebum i zanieczyszczenia, jednocześnie nie naruszając naturalnej bariery ochronnej skóry. tołpa.® pure trends healthy look żel do mycia twarzy delikatnie, ale skutecznie oczyszcza i jednocześnie pielęgnuje skórę. Idealnie odświeża rano, a wieczorem zmywa nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia zgromadzone na skórze przez cały dzień, w tym też makijaż. Dzięki obecności enzymu bromelainy delikatnie złuszcza martwy naskórek, odnawia i wygładza skórę. Wyrównuje koloryt i wydobywa jej naturalny blask.

Letnia pielęgnacja to często dla wielu z nas powrót do podstaw, czyli kremu nawilżającego. tołpa.® dermo face sebio BHL. wodny krem-żel nawilżający, 40 ml/ 39,99 zł dostarcza niekomedogennych hydroskładników, respektując specjalne potrzeby skóry ze zmianami trądzikowymi. Przywraca nawilżenie i wzmacnia barierę hydrolipidową dzięki czemu poprawia stan skóry i przyspiesza eliminację niedoskonałości. Normalizuje wydzielanie sebum, przerywając tzw. błędne koło przetłuszczania. Przywraca komfort podrażnionej skórze. Wodny krem jest odpowiedni do odbudowy zaburzonej bariery hydrolipidowej w trakcie i po kuracjach z kwasami i retinoidami.

Zobacz także: Piękny zapach na lato. Woda perfumowana MARIA CALLAS, to niezwykłe dzieło włoskiej sztuki perfumeryjnej

Ochrona przeciwsłoneczna to absolutny must-have każdego dnia, szczególnie latem. Fotoochronny krem tołpa.® ideal age SPF 50 skutecznie chroni skórę przed promieniowaniem UV i działa antyoksydacyjnie. Zapewnia fotostabilną ochronę w zakresie promieniowania UVA i UVB, HEV (światło niebieskie), IR (podczerwień). Jednocześnie zapewnia natychmiastową, niewidoczną ochronę przed fotostarzeniem, wolnymi rodnikami i przebarwieniami. Sprawdzi się do skóry wymagającej ochrony przeciwsłonecznej po użyciu produktów z kwasami lub retinoidami. Wykazuje również silne działanie antyoksydacyjne. Krem na dzień o lekkiej, niekomedogennej formule. Nie zawiera substancji zapachowej. Nie jest widoczny na skórze, nie bieli. Idealnie sprawdza się pod makijaż. Produkt odpowiedni dla skóry wrażliwej i alergicznej, również wokół oczu.

W trakcie bardziej beztroskich dni, nie zapominajmy także o potrzebach skóry ciała, eksponowanego szczególnie w wakacje. Stosuj nawilżanie i regularnie złuszczaj naskórek, a jeśli oczekujesz szybkich rezultatów sięgnij po tołpa.® dermo body max peel. turbo-peeling potrójna moc złuszczania, 200 ml/ 44,99 zł. To produkt, który jest turbo peelingiem o potrójnej mocy złuszczania, to znaczy, że maksymalnie i natychmiast wygładza skórę na trzy sposoby: mechanicznie, enzymatycznie i dzięki działaniu kwasów AHA. Intensywnie odnawia usuwając zrogowaciały naskórek. Już po pierwszym użyciu daje efekt „turbo” gładkiej skóry, a ciału nadaje lekkości. Poprawia elastyczność i chroni przed wiotczeniem. Eliminuje niedoskonałości i przebarwienia na ciele, poprawia koloryt skóry i wydobywa jej naturalny blask. Przyjemnie masuje, pobudza mikrokrążenie i wspomaga eliminację cellulitu. Zapobiega wrastaniu włosków na ciele po depilacji i goleniu oraz przygotowuje skórę do lepszego wchłaniania kosmetyków pielęgnacyjnych.

Jeśli potrzebujesz natychmiastowego efektu wow, sięgnij po tołpa.® dermo body cellulite OFF turbo-serum antycellulitowe 3D GLOW, 250 ml/62,99 zł, które zapewnia turbo efekty: działa natychmiast i jednocześnie długotrwale. Zaraz po użyciu poprawia wygląd skóry, a dzięki drobinkom odbijającym światło, w 1 minutę optycznie wygładza nierówności. Redukuje cellulit, także ten uporczywy i chroni przed jego nawrotem. Zmniejsza grubość i objętość tkanki tłuszczowej. Eliminuje nadmierne centymetry, wyszczupla i modeluje ciało. Uelastycznia i ujędrnia skórę, silnie wygładza i nawilża. Ma lekką, żelową konsystencję, która szybko się wchłania zapewniając natychmiastowy efekt upiększający.

Pielęgnacja w letnie dni powinna być przede wszystkim lekka i delikatna, aby nie obciążać skóry. Dzięki temu nasza cera będzie dobrze nawilżona, chroniona przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, a także zachowa elastyczność i jędrność przez całe lato(a).

i Autor: materiał prasowy tołpa

i Autor: materiał prasowy tołpa

i Autor: materiał prasowy tołpa