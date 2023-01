Profesjonalna pielęgnacja w Twojej łazience. Mikroprądy na zmarszczki i światło LED na ujędrnienie skóry

Rewolucja w świecie oczyszczania

Oczyszczanie twarzy to jeden z najważniejszych kroków w codziennej pielęgnacji. Szczoteczki sonicznie pomagają nam doczyścić skórę, zapewniając jej przy tym kojący masaż. Ich używanie jest niezwykle przyjemnie i dostarcza nam kilka chwil relaksu. Mówiąc szczoteczki i urządzenia do pielęgnacji twarzy myślimy FOREO. Ta szwedzka marka na zawsze zrewolucjonizował rynek beauty i stała się niemalże synonimem sprytnych urządzeń do pielęgnacji skóry. Tym razem FOREO prezentuje najwyższy wymiar oczyszczania. To nowa odsłona ich kulowej szczoteczki. FOREO LUNA 4 PLUS łączy w sobie wszystko to, czego potrzebujesz, aby Twoja skóra była promienna i zdrowa. Genialnie oczyszczanie? Jest! Światło LED? Jest! Mikroprądy? Też są!

Przetestowane klinicznie

Urządzenie LUNA 4 PLUS używa pulsacji T-Sonic™ i miękkich, silikonowych wypustek do usuwania ukrytych głęboko w porach nieczystości. Udowodniono klinicznie, że usuwa 99% brudu, sebum i pozostałości makijażu oraz jest 35 razy bardziej higieniczna niż nylonowe włosie.

Zwiększ produkcję kolagenu

Bliskie podczerwieni światło LED cofa oznaki starzenia skóry, takie jak przebarwienia od słońca i matowość, oraz zwiększa produkcję kolagenu i elastyny, przywracając skórze młodzieńczą jędrność oraz elastyczność. 86% użytkowników zgłasza bardziej elastyczną, a 98% bardziej promienną skórę.

Ujędrnienie i ożywienie

Mikroprądy naturalnie ożywiają i ujędrniają skórę, jednocześnie wygładzając drobne linie. 90% użytkowników zgłasza młodszą i zdrowszą skórę. Zabiegi z instrukcjami w aplikacji skupiają się na różnych problematycznych obszarach twarzy i szyi.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

i Autor: Materiały prasowe FOREO

i Autor: Materiały prasowe FOREO