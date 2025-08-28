Promocje w Rossmannie! Uśmiech wrócił do Rossmanna

Zasady promocji są proste. Aby zdobyć kupon rabatowy (np. z promocją 1+1) wystarczy wybrać odpowiedni kafelek w apce i uśmiechnąć się do własnego smartfona. Po chwili wyświetli się informacja o specjalnej ofercie i czasie pozostałym na zrealizowanie kuponu w drogerii stacjonarnej lub online. W nowej odsłonie „Kuponu za uśmiech” masz na to aż dwa dni.

Akcja za każdym razem obejmuje inne kategorie produktowe, zawsze jednak oferując atrakcyjny rabat i okazję do rozpoczęcia dnia od… uśmiechu!

W czwartek (28.08.2025) klienci otrzymują powód do wyjątkowo szerokiego uśmiechu – promocją 1+1 gratis objęto wszystkie perfumy, wody i mgiełki zapachowe dostępne w drogeriach i na rossmann.pl. Wśród niemal 3500 zapachów na pewno jest ten najbardziej twój i na pewno jakaś nowość, której wahałaś się spróbować, a także ten idealny do podarowania bliskiej osobie.

Zajrzyj zatem do apki Rossmanna i… uśmiechnij się.

i Autor: Rossmann/ Materiały prasowe