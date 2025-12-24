Dariusz Michalczewski mieszka jak król! To, co ma w domu, posiada tylko sto osób na całym świecie

Gdańsk, dzielnica Brzeźno, luksusowe osiedle. Nad Bałtyk dziesięć minut piechotą. W tak urokliwym miejscu żyje Dariusz "Tygrys" Michalczewski, który wprowadził się do tego lokum już ponad osiem lat temu. Wybór miejsca oraz cała aranżacja wnętrza i ogrodu to zasługa żony "Tygrysa".

- Basia wszystko ogarnęła i muszę przyznać, że lepiej wybrać się nie dało. To bardzo fajne i piękne miejsce - mówi nam Michalczewski.

I trudno się z nim nie zgodzić. "Tygrys" z rodziną mieszkają w bloku, ale na parterze i dzięki temu mają do dyspozycji duży ogród, o który dbają najwyższej klasy specjaliści.

- Nie lubię kosić, zostawiam to ekspertom. Piękna trawka, kwiaty, krzewy i drzewa, a za ogrodzeniem las oraz dzika zwierzyna. Dzików nie brakuje, ale czują respekt przed "Tygrysem" - opowiada ze śmiechem Michalczewski.

W ogrodzie jest także boisko do gry w piłkę nożną.

- Jak syn był młodszy, to często graliśmy, ale teraz dla niego to już zdecydowanie za mało miejsca - dodaje.

Cały ogród można podziwiać z tarasu z przeszklonej pergoli z otwieranym dachem. Jest w niej także ogrzewanie, więc i zimą można tam miło spędzić czas.

- Otwiera się nie tylko dach, ale wszystkie okna są przesuwne. To najlepsze miejsce do wypicia kawy, drzemki, czy rodzinnej imprezy - zaznacza "Tygrys".

Równie efektownie jest wewnątrz. Duży salon połączony z kuchnią, a na samym środku stół z mistrzowskimi pasami Michalczewskiego. Kolekcja jest ciągle uzupełniana, ale te najważniejsze trofea są na miejscu.

- Każdy, kto wchodzi do mojego mieszkania, od razu podchodzi do pasów i je dokładnie ogląda. Nie dziwię się, bo to niecodzienny widok (śmiech) - przyznaje były mistrz świata.

W oczy, oprócz pasów, rzuca się jeszcze kilka rzeczy. To m.in. olbrzymi album poświęcony Muhammadowi Alemu, figura byka z marmuru oraz stół w jadalni.

- Ten album to biblia Alego, na świecie jest tego tylko 100 sztuk, dostałem go na zakończenie kariery od swojego menadżera. Z kolei figura i stół są autorstwa Bruno Bruniego, mojego przyjaciela artysty. Nie jestem fachowcem, ale lubię fajne dzieła sztuki. Miałem kilka ciekawych rzeczy, to była spora kolekcja, jednak wszystko zabrała moja pierwsza żona - opowiada Michalczewski.

Wrażenie robi także duża, przestronna kuchnia.

- Uwielbiam przede wszystkim makarony - z owocami morza czy pesto. Sam jednak nie gotuję, do tego akurat nie mam talentu, potrafię przypalić nawet wodę na herbatę. Więcej wam już jednak nie pokażę, sypialnia i inne pomieszczenia zostawiam tylko dla rodziny i najbliższych przyjaciół - uśmiecha się Michalczewski.

