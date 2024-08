Przebarwienia po lecie? Jest na to sposób

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

NA (S)TARCIE

Jest delikatny, ale jednocześnie skuteczny. Zawiera unikatowe połączenie złuszczających właściwości Keratoline™ oraz fermentowanego ekstraktu z papai i kojącej allantoiny. Delikatnie złuszcza nadmierną warstwę rogową naskórka, wygładza jego powierzchnię, a jednocześnie koi i nawilża. Odblokowuje ujścia gruczołów skóry, wzmacnia efektywność równolegle stosowanych kosmetyków. Poprawia koloryt, pozostawia cerę bardziej promienną. Redukuje skłonność do niedoskonałości i zmniejsza widoczność tzw. porów skóry. Zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek. Nadaje efekt „odświeżenia” cery.

Wypróbuj: Dr Skin Clinic Peeling enzymatyczny złuszczanie, 58,99 zł/50 ml (dostępny w Super-Pharm, superpharm.pl)

NIWELUJE I BLOKUJE

BRIGHTALIVE® SKIN BRIGHTENER od ZO® Skin Health działa zarówno na istniejące przebarwienia, jak i zapobiega powstawaniu kolejnych. To wieloskładnikowa formuła, która rozjaśnia skórę i wyrównuje pigmentację. Jego główne działanie oparte jest na kompleksie rozjaśniającym – to połączenie wielu aktywnych substancji, które razem dają wzmocniony efekt i skutecznie hamują melanogenezę. Oprócz rozjaśniania, Brightalive® regularnie, ale bardzo delikatnie złuszcza wierzchnie komórki warstwy rogowej. Formułę tego preparatu opracowano na bazie inteligentnej technologii - inteligentny dron peptydowy w selektywny sposób oddziałuje na komórki barwnikowe w celu wyrównania kolorytu i zminimalizowania ryzyka powstania kolejnych przebarwień. Dzięki dodatkowi kwasu traneksamowego oraz niacynamidu preparat chroni skórę przed działaniem szkodliwych czynników i sprawia, że wygląda na bardziej promienną.

Wypróbuj: ZO® Skin Health BRIGHTALIVE® SKIN BRIGHTENER, 640 zł/50 ml

SERUM Z RETINOIDAMI

Retinol i jego pochodne słyną z właściwości przywracania skórze jednolitego kolorytu, jednak ze względu na potencjalne podrażnienia, czasami jego włączenie do pielęgnacji budzi obawy. W nowej linii YOSKINE RETINOLOX zastosowano zaawansowaną technologię SRTTM (Skin Retinol Technology), która wykorzystuje innowacyjne połączenie retinoidów ze składnikami dopełniającymi ich działanie, takimi jak: karotenoidy, peptydy sygnałowe, ceramidy. Te połączenia zapewniają maksymalną skuteczność przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka wystąpienia podrażnienia. W składzie znajdziemy retinoidy (retinol + pro-retinol + neo-retinoid) - 3 pochodne witaminy A o komplementarnych i synergistycznych mechanizmach działania, zapewniające spotęgowany efekt przeciwstarzeniowy oraz karotenoidy, które chronią skórę przed wolnymi rodnikami, zapobiegając jej starzeniu.

Wypróbuj: YOSKINE RETINOLOX Skoncentrowane serum na noc redukujące głębokie zmarszczki i przebarwienia, 72,99 zł/30 ml

PO PROSTU BLASK

Olejek Huile Prodigieuse® to produkt, który od razu po nałożeniu upiększa skórę. Można z powodzeniem stosować jako element makijażu, aby ją rozświetlić. Teraz dostępny jest z drobinkami w odcieniu różowego złota. Jego wegańska i czysta formuła zawiera cenną mieszankę siedmiu w 100% botanicznych olejków: Tsubaki, Makadamia, Arganowego, z ogórecznika lekarskiego, kameliowego, z orzechów laskowych i ze słodkich migdałów. Huile Prodigieuse® Or Florale zapewnia również działanie antyoksydacyjne. Sekret ultralekkiego blasku różowego złota to połączenie 4 ultradrobnych perłowych cząsteczek naturalnego pochodzenia. Skóra staje satynowo gładka i upiększona, więc kto by przejmował się ewentualnymi przebarwieniami?

Wypróbuj: NUXE Huile Prodigieuse® Or Florale, 137 zł/50 ml

i Autor: materiał prasowy Pielęgnacja