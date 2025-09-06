Przebarwienia po lecie – te 5 kosmetyków skutecznie je rozjaśni i pomoże odzyskać promienną cerę

Skąd biorą się przebarwienia?

Nadmierna ekspozycja na słońce i brak ochrony przed promieniowaniem UV to jedna z głównych przyczyn powstawania plam pigmentacyjnych. Jak do tego dochodzi? Melanocyty – komórki odpowiedzialne za produkcję barwnika skóry - melaniny, zaczynają działać nierównomiernie. Efekt? Nadprodukcja melaniny i jej gromadzenie się w określonych miejscach skutkuje niechcianymi plamami w odcieniach brązu. Najczęściej pojawiają się one na twarzy, szyi, dekolcie czy dłoniach, czyli tam, gdzie skóra ma najczęstszy kontakt ze słońcem.

Plamy pigmentacyjne mogą być także spowodowane:

wahaniami hormonalnymi – np. w ciąży, podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej czy chorób tarczycy,

reakcjami fotoalergicznymi – wywołanymi przez niektóre leki lub kosmetyki zawierające składniki fotouczulające,

stanami zapalnymi skóry – np. trądzik czy łuszczyca, które sprzyjają powstawaniu tzw. przebarwień pozapalnych.

Jak pozbyć się przebarwień po lecie?

Kluczem jest cierpliwość i systematyczność. Zmiany pigmentacyjne nie znikają z dnia na dzień, ale dzięki odpowiedniej pielęgnacji możesz je stopniowo rozjaśnić i zapobiec powstawaniu nowych. Najskuteczniejsze efekty przynosi połączenie złuszczania, stosowania składników depigmentacyjnych oraz konsekwentnej ochrony przeciwsłonecznej.

Co działa najlepiej, gdy walczysz z przebarwieniami?

W kosmetykach przeznaczonych do skóry z przebarwieniami warto szukać substancji, które działają wielokierunkowo – rozjaśniają istniejące plamy, regulują proces powstawania melaniny i wyrównują koloryt skóry.

Składniki aktywne, które warto włączyć teraz do pielęgnacji:

kwasy AHA, BHA – złuszczają martwe komórki i wspierają odnowę naskórka, wpływając na zmniejszenie widoczności przebarwień,

witamina C – rozjaśnia, hamuje aktywność tyrozynazy (enzymu odpowiedzialnego za rozpoczęcie procesu syntezy melaniny), a dodatkowo wzmacnia działanie filtrów UV,

kwas azelainowy – działa złuszczająco, przeciwzapalnie i depigmentacyjnie,

arbutyna – redukuje widoczność plam, działa silnie wybielająco,

niacynamid – pośrednio hamuje syntezę melaniny, blokując transfer melanosomów, co zapobiega powstawaniu przebarwień,

retinoidy – pobudzają odnowę komórkową, regulują rozkład melaniny w skórze - ujednolicając koloryt cery.

moreGLOW Peeling-maska enzymatyczna z witaminą C MIYA Cosmetics

Ten delikatny peeling złuszcza martwe komórki naskórka, pobudzając skórę do odnowy, rozjaśnia i przywraca jej zdrowy blask. Żelowa formuła nie zawiera drobinek ściernych, ale bazuje na witaminie C i enzymach owocowych - papainie, bromelainie i ficynie. Możesz go stosować jako peeling – pozostawiając na skórze przez 3-4 minuty, lub jako głęboko oczyszczającą maseczkę rozświetlającą – pozwalając jej działać przez 10 minut.

i Autor: MIYA/ Materiały prasowe

BEAUTY.lab Serum z witaminą C rozjaśniające przebarwienia MIYA Cosmetics

To emulsyjne serum idealnie się sprawdzi w pielęgnacji skóry z plamami pigmentacyjnymi i przebarwieniami. Jego formuła działa w obrębie głębszych warstw naskórka rozjaśniając istniejące przebarwienia i wyrównuje koloryt, a dodatkowo działa przeciwzmarszczkowo, wzmacnia barierę ochronną, koi i łagodzi skórę. Skuteczność w walce z przebarwieniami kosmetyk zawdzięcza podwójnej witaminie C (lipofilowej + hydrofilowej), alfa-arbutynie oraz kwasowi traneksamowemu.

i Autor: MIYA/ Materiały prasowe

Aktywny krem na noc Retinal 0,1% RE-ADVANCED, Bielenda Professional Supremelab

Krem skutecznie redukuje niedoskonałości oraz wszelkiego rodzaju przebarwienia, a dodatkowo zwiększa elastyczność, jędrność i gęstość skóry. Jego formuła bazuje na połączeniu retinalu z niacynamidem, uzupełnionym o składniki o działaniu odbudowującym, ochronnym i odżywczym, takim jak kwas linolowy, fosfolipidy i kompleks polisacharydów.

i Autor: Bielenda/ Materiały prasowe

Korygujące serum do twarzy na noc Go with the Flow, FaceBoom

Dzięki kompleksowi kwasów AHA serum delikatnie złuszcza martwy naskórek, przyspieszając jego odnowę i rozjaśniając przebarwienia. Działanie rozjaśniające to także zasługa niacynamidu, a dzięki obecności azeoglicyny, kwasu hialuronowego i ksylitolu – kosmetyk intensywnie nawilża i niweluje uczucie suchości.

i Autor: Faceboom/ Materiały prasowe

„no SPF, no skincare”

Nawet najlepsze sera i kremy rozjaśniające nie zadziałają, jeśli zapomnisz o filtrze przeciwsłonecznym. Dlatego nie zapominaj o ochronie przed UVA i UVB w swojej pielęgnacji porannej. Do reaplikacji w ciągu dnia świetnie sprawdzają się pudry mineralne lub mgiełki z filtrem, które nie naruszają makijażu.

eyeSUNshine Rozświetlające serum pod oczy SPF 50, MIYA Cosmetics

Ten wielofunkcyjny kosmetyk do delikatnej skóry wokół oczu łączy w sobie pielęgnację z upiększaniem i funkcją ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB. Serum ma lekką konsystencję, nie obciąża skóry, a dzięki pigmentom mineralnym wyrównuje koloryt i niweluje widoczność cieni pod oczami. W formule kryje się witamina C, a także koenzym Q10, olej arbuzowy i skwalan.