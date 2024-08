Przeciwstarzeniowy duet idealny

Zadbaj o swój mikrobiom. To równowaga dla skóry

Nowa seria CELIA RETINOL & ELASTYNA to przeciwzmarszczkowe kremy na dzień i na noc przeznaczone do codziennej pielęgnacji wymagających cer dojrzałych. Głównym składnikiem jest retinol, który wspiera produkcję kolagenu, silnie ujędrniając skórę oraz zmniejszając widoczność zmarszczek. Dzięki elastynie w składzie skóra staje się elastyczna i gładka. W zależności od tego dla jakiej grupy wiekowej przeznaczone są kremy, zawierają one dodatkowe składniki aktywne takie jak: kwas hialuronowy, peptydy, kolagen lub koenzym Q10.

CELIA RETINOL & ELASTYNA

Krem przeciwzmarszczkowy z kwasem hialuronowym na dzień i na noc 50+

Wygładzenie zmarszczek, ujędrnienie skóry

Zawiera składniki znane ze skutecznego działania przeciwzmarszczkowego:

RETINOL – wspiera produkcję kolagenu wpływając

na poprawę jędrności i zniwelowanie widoczności zmarszczek.

ELASTYNA – uelastycznia skórę i pomaga wygładzić zmarszczki.

Krem został wzbogacony o kwas hialuronowy, który silnie nawilża skórę, poprawiając

jej strukturę.

STOSOWANIE: Codziennie rano i wieczorem wmasuj krem w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.

CELIA RETINOL & ELASTYNA

Krem przeciwzmarszczkowy z peptydami na dzień i na noc 60+

Wygładzenie zmarszczek, lifting skóry

Zawiera składniki znane ze skutecznego działania przeciwzmarszczkowego:

RETINOL – wspiera produkcję kolagenu wpływając

na poprawę jędrności i zniwelowanie widoczności zmarszczek.

ELASTYNA – uelastycznia skórę i pomaga wygładzić zmarszczki.

Krem został wzbogacony o peptydy, które stymulują produkcję kolagenu w skórze oraz wzmacniają jej barierę ochronną.

STOSOWANIE: Codziennie rano i wieczorem wmasuj krem w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.

CELIA RETINOL & ELASTYNA

Krem przeciwzmarszczkowy z kolagenem na dzień i na noc 70+

Wygładzenie zmarszczek, odżywienie skóry

Zawiera składniki znane ze skutecznego działania przeciwzmarszczkowego:

RETINOL – wspiera produkcję kolagenu wpływając na poprawę jędrności i zniwelowanie widoczności zmarszczek.

ELASTYNA – uelastycznia skórę i pomaga wygładzić zmarszczki.

Krem został wzbogacony o kolagen, który widocznie nawilża skórę, przywraca jej jędrność

i elastyczność.

STOSOWANIE: Codziennie rano i wieczorem wmasuj krem w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.

CELIA RETINOL & ELASTYNA

Krem przeciwzmarszczkowy z koenzymem Q10 na dzień i na noc 80+

Wygładzenie zmarszczek, regeneracja skóry

Zawiera składniki znane ze skutecznego działania przeciwzmarszczkowego:

RETINOL – wspiera produkcję kolagenu wpływając na poprawę jędrności i zniwelowanie widoczności zmarszczek.

ELASTYNA – uelastycznia skórę i pomaga wygładzić zmarszczki.

Krem został wzbogacony o koenzym Q10, który neutralizuje wolne rodniki, wspiera produkcję kolagenu

i elastyny w skórze oraz chroni ją przed fotostarzeniem.

STOSOWANIE: Codziennie rano i wieczorem wmasuj krem w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.

i Autor: materiał prasowy Celia