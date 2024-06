Przegląd trendów modowych na lato! W tym sezonie postaw na... kokardy!

Kilka ruchów pędzlem i ta kobieta po 50-tce wygląda niczym 40-latka. Makijażystka zrobiła jej odmładzający makijaż idealny na co dzień. Metamorfoza kobiety po 50-tce

Zgodnie z DNA marki, nowa kolekcja MAKO to manifest prostoty, którą podkreśla czysta i oszczędna gama kolorów. Sięgając po odcienie od delikatnie złamanej bieli off-white, po cieplejsze tony jak krem, écru czy ivory, nowości zachwycają ponadczasową elegancją i wyrafinowaną skromnością. Motywem przewodnim dla zaprojektowanych modeli są wyraźnie zarysowane linie oraz geometryczna precyzja. Kolorystyka kolekcji jest grą subtelnych kontrastów i nawiązaniem do letniej atmosfery. Ten stylowy ascetyzm to czystość formy oraz przestrzeń dla dopracowanych detali.

W nowej, letniej kolekcji Crème de la Crème wykorzystujemy wiele różnych gatunków skór – od miękkiej i delikatnej skóry typu „nappa” aż po grube, strukturalne skóry “full grain” – mówi Anna Sękowska, założycielka MAKO. - Wszystko po to, aby dać wybrzmieć nowym formom. Precyzyjny, zróżnicowany dobór skór pozwolił nam zarówno podkreślić geometrię nowych modeli o czystych i czytelnych liniach, jak i dodać lekkości przeskalowanym kokardom - dodaje.

W letniej kolekcji szczególne miejsce zajmuje najwyższej jakości włoska skóra, dzięki której produkty zyskują na wyjątkowej miękkości. Kremowe torebki wprowadzają odrobinę letniej słodyczy, przywodząc na myśl marzenia o włoskich wakacjach, gdzie błoga beztroskość spotyka się z wyrafinowaną elegancją. Subtelne kokardy to dopełnienie projektów, które w nowoczesny i nonszalancki sposób przełamuje ich surowość. Dobra wiadomość dla tych, którzy cenią sobie możliwość personalizacji - wiele modeli, takich jak sandały na obcasie czy torba bowling bag, wyposażone są w opcjonalne kokardy, które można łatwo odczepić, dostosowując produkty do osobistego stylu i nastroju. Dzięki temu, w zależności od okazji, można wybrać surowy minimalizm lub romantyczny, wakacyjny styl. Personalizacja pozwala na tworzenie unikatowych, indywidualnych kombinacji, które podkreślą osobowość każdej kobiety i pozwolą jej wyróżnić się w tłumie. Każdy element kolekcji Crème de la Crème to przemyślany dialog pomiędzy surowością a delikatnością, prostotą a elegancją.

i Autor: materiał prasowy MAKO

