i Autor: materiał prasowy Maybelline

Strefa beauty

Lot Wizz Air x Sky High do Barcelony! Maybelline New York unosi rzęsy do samego nieba!

Samolot linii Wizz Air x Sky High odleciał 29 maja z lotniska Chopina w Warszawie. Marka Maybelline New York zabrała fanki uniesionych rzęs w podróż do Barcelony. Na pokładzie znalazły się topowe influencerki, laureatki konkursu organizowanego we współpracy z drogerią Hebe, ale też regularni pasażerowie, którzy podróżowali do Hiszpanii. Był to zaplanowany rejs linii lotniczych Wizz Air z podróżującymi, który zakupili bilet. Różowy samolot z załogą składającą się wyłącznie z kobiet, wypełniony był niespodziankami!