Przepiękna fryzura dla kobiet po 50-tce na długie włosy. Gwarantowane 10 lat mniej. Koleżanki będą pytały o namiary na fryzjera

Najpiękniejsza fryzura na długie włosy dla kobiet po 50-tce.

Wiele kobiet w dojrzałym wieku decyduje się na drastyczne cięcie włosów. Przyjęło się, że krótkie fryzury odmładzają i łagodzą rysy twarzy. To fakt, że krótkie włosy pasują kobietom dojrzałym, nie znaczy to jednak, że panie po 50-tce powinny ścinać swoje włosy i rezygnować z długich kosmyków. - Nie musisz zamykać się w pudełku i odcinać wszystkich włosów po 55 roku życia – mówi stylistka fryzur znana, Alisha Leela. Włosy ścięte do ramion są proste w ułożeniu i nie wymagają wielu godzin spędzonych na stylizacji. Jakie fryzury na długie włosy pasują kobietom po 50-tce? Wybierając się do fryzjera zwróć uwagę na kilka szczegółów. Jeżeli masz cienkie i proste włosy to cięci do ramion może sprawić, że fryzura będzie oklapła. W takim przypadku lepiej postawić na nieco krótsze cięcie lub na dodającą objętości grzywkę. W tym przypadku dobrze sprawdzi się grzywka zaczesywana na bok. Dobrym rozwiązaniem jest także wielowarstwowa fryzura, która może nadać włosom lekkości i ruchu.

Zobacz także: Sprawdzony sposób na zmarszczki wokół oczu. Daje spektakularny efekt, kosztuje grosze, działa jak żelazko. Czas pokochać slugging i pożegnać zmarszczki

Fryzjerzy są przekonani, że jedną z najpiękniejszych fryzur na długie włosy dla kobiet po 50-tce jest lob. To nieco dłuższa wersja klasycznego boba. To prosta fryzura, która nie wymaga przesadnej stylizacji. Jeżeli chcesz dodać objętości włosom to wysusz je na okrągłą szczotkę. W ten sposób wprawisz je w ruch i sprawisz, że fryzura zyska eleganckiego pazura.