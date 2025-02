i Autor: FreePik

Strefa beauty

Przepis na fryzurę rodem ze starego Hollywood!

Karnawał trwa w najlepsze! Bez względu na to, czy wybierasz się na domówkę z przyjaciółmi czy na uroczysty bal – to idealna okazja, by zabłysnąć efektowną fryzurą. Marka Hollywood Hair przygotowała krótki poradnik, jak stworzyć niesamowite uczesania, które przetrwają noc pełną tańca i zabawy. Dzięki tym kilku prostym krokom będziesz wyglądać niczym gwiazda na czerwonym dywanie.