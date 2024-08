Przygotuj się na jesienne eksploracje z Lidlem! Odzież outdoorowa i akcesoria dla grzybiarzy w superniskich cenach

Komfort i ochrona na szlaku

Wybierając się na górski szlak, warto zaopatrzyć się w odzież, która zapewni ochronę przed zmiennymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie będzie wygodna i funkcjonalna. W nowej ofercie Lidl Polska znajdą się ubrania i dodatki marki CRIVIT oraz Lupilu, które sprawdzą się na deszczowe, jesienne eksploracje Każda wyprawa zaczyna się od odpowiedniego stroju, a kurtka softshell dla kobiet i mężczyzn to absolutny must-have. Teraz dostępna w sześciu modnych wzorach, 20% taniej w cenie 47,00 zł[1]/szt. Kaptur z elastyczną gumką i stoperem, regulowane rękawy i zamek z ochroną podbródka zapewnią komfort nawet w najbardziej wietrzne dni. Osoby ceniące sobie uniwersalność znajdą dla siebie kurtkę hybrydową damską lub męską w supercenie za 69,99 zł/szt., która dostępna będzie również na stronie internetowej lidl.pl. W tego typu pikowanej kurtce z softshellem żadna pogoda nie pokrzyżuje jesiennych planów!

Aby w pełni cieszyć się długimi spacerami po górskich szlakach, Lidl Polska przygotował także spodnie trekkingowe damskie w supercenie za 59,99 zł/para, które są wodoodporne i mają praktyczne kieszenie zapinane na zamek. . Na szlaku liczy się także odpowiednie obuwie – buty trekkingowe damskie lub męskie (79,99 zł/para) z oddychającą cholewką i amortyzującą podeszwą to podstawa każdego kroku.

Lidl Polska pamięta również o najmłodszych podróżnikach! W sieci sklepów oraz online dostępne będą kurtka softshell młodzieżowa 20% taniej za 39,00 zł[2]/szt. oraz odzież marki Lipilu: kurtka softshell dziecięca 20% taniej w cenie 31,00 zł[3]/szt., kurtka softshell dziewczęca lub chłopięca 20% taniej w cenie 39,00 zł[4]/szt. oraz kurtka przeciwdeszczowa dziecięca 35% taniej za 39,99 zł[5]/szt. Dzięki regulowanym kapturom i rękawom dzieci będą mogły cieszyć się przygodami na świeżym powietrzu w pełnym komforcie, nawet podczas kapryśnej jesiennej pogody.

Grzybobranie – tradycja w nowoczesnym wydaniu

Odzieżowe propozycje kurtek, spodni i dodatków marki CRIVIT i Lupilu, które dobrze sprawdzają się podczas górskich eksploracji, będą również niezawodnym wyborem na odkrywanie pobliskich lasów w poszukiwaniu ulubionych leśnych smakołyków. W końcu grzybobranie to nie tylko polska tradycja, ale także sposób na zapełnienie spiżarni smakowitymi skarbami natury. Aby cieszyć się nimi jak najdłużej, warto wyposażyć kuchnię w praktyczne akcesoria. Suszarka do żywności marki SILVERCREST dostępna od poniedziałku 26 sierpnia 20% taniej za 79,00 zł[6]/szt. to prawdziwy must-have dla każdego grzybiarza. Pięć regulowanych pojemników pozwoli na szybkie i równomierne suszenie nie tylko grzybów, ale także owoców, warzyw czy ziół. Dzięki niej smaki jesieni pozostaną w spiżarni przez cały rok, gotowe do wykorzystania w ulubionych potrawach. Dodatkowo ręcznie plecione, eleganckie kosze z polskiej wikliny w różnych wzorach będzie można dostać 20% taniej 79,99 zł[7]/szt. Są nie tylko funkcjonalne, ale również świetnie sprawdzą się jako stylowy dodatek w każdej kuchni czy podczas zakupów.

i Autor: materiał prasowy Lidl

