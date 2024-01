Przygotuj się na randkę! Pielęgnacja skrojona na Walentynki

Modna bielizna dla niej i dla niego. Co w tym sezonie będzie w trendach?

ROZŚWIETLAJĄCA PIELĘGNACJA

Co sprawi, że będziesz wyglądać promiennie? Odrobina blasku! A ten możesz zyskać - i to w ekspresowym tempie - dzięki kilku sprawdzonym kosmetykom. Powinny działać nawilżająco, rozświetlająco oraz wygładzająco. Unikaj silnych składników aktywnych, takich jak retinol, które mogą podrażnić skórę. Aplikując nawilżająco-rozświetlające kosmetyki, zrób szybki masaż, który nie tylko rozluźni mięśnie twarzy, ale także przywróci skórze jędrność.

YOSKINE MEDICAL C. High concentrated serum- Vitamin C 30% anti-aging & anti-spot

Aby intensywnie rozświetlić i ujędrnić skórę postaw na skoncentrowane serum z 30% witaminy C. Innowacyjna formuła redukuje zmarszczki, rozjaśnia przebarwienia oraz plamy posłoneczne i hormonalne. Sprawia, że cera już po jednej nocy jest widocznie odmłodzona, wygładzona i pełna blasku. Witamina C pobudza skórę do odnowy, a także działa antyoksydacyjnie, opóźniając pojawianie się nowych zmarszczek hamując procesy starzenia się skóry. Serum zawiera również ekstrakt z japońskiej mandarynki Satsuma, niwelujący oznaki zmęczenia i stresu.

YOSKINE GEISHA Maska rozświetlająco-upiększająca z czarną perłą Glass Skin Glow

Maska na tkaninie od Yoskine nasączona serum, bogatymw składniki inspirowane japońską sztuką pielęgnacji skóry. Wyciąg z drogocennej czarnej perły o intensywnych właściwościach nawilżających, odżywczych i regenerujących przywraca skórze młodzieńczy wygląd. Niacynamid działa przeciwstarzeniowo, wygładzająco oraz zwęża pory. Wyraźnie udoskonala wygląd skóry. Natomiast połączenie ekstraktów z dwóch rodzajów kwiatu lotosu niweluje niedoskonałości cery oraz usuwa nadmiar sebum, zapewniając cerze świeżość oraz piękny wygląd przez wiele godzin.

HADA LABO TOKYO GLOW Lotion Illumi-Hydrator

Produkt o niezwykle uniwersalnym zastosowaniu. Jego wyjątkowa konsystencja sprawia, że świetnie sprawdza się zarówno pod krem jak i na krem, zarówno pod makijaż, jak i na makijaż. Rozświetlająco-nawilżający lotion zawiera Nano i Macro Kwas Hialuronowy, Kwas Traneksamowy i ekstrakt Hatomugi. Wypełnia, zmarszczki, ujędrnia, utrzymuje optymalny poziom nawilżenia, wygładza i przywraca skórze zdrowy wygląd i naturalny blask.

SUBTELNY MAKIJAŻ

Make-up na randkę powinien być delikatny, a jednocześnie kobiecy i elegancki. Nadaj cerze promienny wygląd, dzięki długotrwałemu rozświetlającemu podkładowi. Policzki i usta podkreśl subtelnym różem, który optycznie Cię odmłodzi i doda dziewczęcego uroku. W tym sezonie królują satynowe oraz mocno błyszczące usta.

CASHMERE HYDRO BASE Żelowa Baza Nawilżająca

Innowacyjna baza o żelowej konsystencji, która ułatwia rozprowadzanie podkładu i stanowi idealną podstawę do wykonania trwałego makijażu. Nowoczesna hydrożelowa formuła zapewnia efekt „second skin”. Baza została wzbogacona o nawilżający kwas hialuronowy oraz masło shea, które nawilża i łagodzi podrażnienia, jednocześnie sprawiając, że cera staje się miękka i gładka.

PERFECTA GLOW ADAPT Witaminowy podkład rozświetlający

Podkład idealnie tuszuje niedoskonałości oraz wyrównuje koloryt cery. Doskonale stapia się ze skórą, dopasowując się do jej naturalnego odcienia i zapewnia promienne wykończenie. Widocznie upiększa i wygładza, a do tego doskonale pielęgnuje. W składzie znajdziemy rozświetlającą i wyrównującą koloryt witaminę C oraz amlę, która ma działanie antyoksydacyjne.

CELIA CHEEK BLUSH Róż do policzków

Daje efekt świeżej i promienniej skóry już za pierwszym pociągnięciem pędzla. Pięknie podkreśla kości policzkowe i nadaje zdrowy wygląd. Dzięki satynowej formule aplikacja to czysta przyjemność!

CELIA Pomadka utlenialna

Pomadka, która dzięki utlenianiu się zmienia kolor podczas nakładania na usta, podkreślając ich naturalny pigment. Wyjątkowo trwała, utrzymuje się przez wiele godzin. Zawiera 60% składników odżywczo-regenerujących zapewniających optymalne natłuszczenie i nawilżenie ust.

PERFECTA JUICY LIP GLOSS nawilżający błyszczyk do ust Candy Cake

Maksymalnie nabłyszcza usta, a do tego subtelnie podkreśla ich kolor. Żelowa konsystencja zawiera drogocenny olejek Monoi de Tahiti, który wykazuje silnie właściwości kojące i łagodzące. Usta stają się idealnie nawilżone, miękkie i pięknie wygładzone.

PERFECTA PHEROMONES ACTIVE Perfumowana mgiełka do ciała Pink Passion

Wisienką na torcie powinien być uwodzicielski zapach. Mgiełka z feromonami pobudzi męskie zmysły, a przy okazji pięknie rozświetli skórę. Wszystko dzięki naturalnym składnikom PHEROMONES ACTIVE, które uruchamiają mechanizmy komunikacji seksualnej, pobudzając zainteresowanie u mężczyzn. Intrygujący zapach, obok którego nie da się przejść obojętnie. Wyraziste aromaty owocowe czerwonych jagód, brzoskwini i limonki przełamane zostały kwiatowymi akcentami róży, ylang-ylang oraz jaśminu, nadając lekkości i kuszącego tonu. Po wstrząśnięciu uwalnia miliony połyskujących, mieniących się drobinek oraz nasycone, sensualne nuty zapachowe.

