Przygotuj skórę na lato. Jak zabezpieczyć się przed słońcem?

Lyko Lovables: Love At First Try - wyjątkowe zestawy dla miłośników świata beauty

Praktycznie każda z nas woli mieć lekko muśniętą słońcem skórę niż zupełnie bladą. Ale złocisty odcień najlepiej uzyskać przy pomocy samoopalacza lub brązera. Dlaczego?

Pierwszy fakt: Nawet z kremem z filtrami opalanie się nie jest zdrowe ani bezpieczne. Skóra, po prostu szybciej będzie się starzeć, (chociaż takie efekty jak: poparzenia słoneczne, zwykle pojawiają się jedynie, jeśli nie nakładamy kremu regularnie, co 2 godziny lub używamy go za mało).

Drugi fakt: Produkt z SPF stosujemy codziennie, bez względu na pogodę. Trzeci fakt: Produkt z filtrem, który otworzyłaś rok temu – nawet, jeśli zużyłaś tylko odrobinę, powinnaś wyrzucić. Po upływie 6 miesięcy zazwyczaj jest on przeterminowany.

A poniżej kilka ciekawostek, o których mogłaś nie wiedzieć (lub zapomniałaś przez długą, bezsłoneczną zimę).

Ile kremu z SPF trzeba nałożyć na twarz?

Zasada dwóch palców, czyli nałożenie produktu na całą długość środkowego i wskazującego palca. Tę ilość wsmarowujemy w twarz, szyję i uwaga: uszy! Taka ilość jest zalecana przez dermatologów w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony.

SPF 30 czy SPF 50?

Pomimo tego, że SPF50 zapewnia tylko nieznacznie lepszą ochronę przed promieniowaniem UV niż SPF30, filtrując 98 procent promieniowania UV w porównaniu do 96,7 procent blokowanych przez SPF30 – dermatolodzy namawiają na wybieranie produktów z oznaczeniem SPF 50 zawsze, kiedy słońce mocno operuje.

Jak często nakładać SPF?

Krem ​​przeciwsłoneczny należy nakładać, co dwie, maksymalnie trzy godziny. Zawsze trzeba go aplikować ponownie po pływaniu lub jeśli bardzo mocno się spociliśmy. To niezbyt wygodne, ale nie ma innego wyjścia. Jeśli pracujesz w pomieszczeniu i siedzisz z dala od okien, możesz nie potrzebować drugiej aplikacji. Uważaj jednak, jeśli często wychodzisz na zewnątrz. Najlepsza opcja w mieście? Lekki produkt w sprayu, który możesz nakładać bez problemu w dowolnym momencie, także na makijaż, albo puder z filtrami. Z mgiełkami należy jednak uważać na mocnym słońcu – trudno tu ustalić odpowiednią ilość produktu. Warto używać ich pomiędzy smarowaniem się klasycznym kremem.

Co nam daje filtr o wysokości SPF 15?

Taka ochrona zabezpiecza przed poparzeniami przez około 20 do 30 minut – pod warunkiem, że nie przebywasz na ostrym słońcu i nie w okresie szczytu słonecznego. No i oczywiście, jeśli masz ultrajasną karnację i wrażliwą skórę – to nie jest filtr dla ciebie.

Czy produkty z filtrami blokują przyswajanie witaminy D?

Krem przeciwsłoneczny blokuje między innymi promieniowanie UVB, czyli obniża zdolność wchłaniania witaminy D. W praktyce – zazwyczaj nakładamy tego kremu zbyt mało lub nieregularnie, więc wpływ na poziom witaminy D nie jest aż tak duży.

Z jakich produktów zatem warto korzystać w słoneczne dni?

Intensywne nawilżenie i wysoka ochrona: HADA LABO TOKYO HYALU RENEW MULTIFUNKCYJNY KREM OCHRONNY SPF 50, 69,99 zł/50 ml

To kompleksowe połączenie 5 innowacyjnych form kwasu hialuronowego. Jedwabisty krem regenerujący na dzień czuwa nad bezpieczeństwem Twojej cery przez cały rok, zapewniając wysoką ochronę SPF 50. Jego wyjątkowa formuła nie tylko skutecznie chroni przed promieniowaniem UV, ale także intensywnie nawilża i koi podrażnienia, przywracając skórze zdrowy, promienny wygląd. Dzięki składnikom aktywnym wzmacnia barierę ochronną i zatrzymuje wilgoć w naskórku, sprawiając, że skóra pozostaje miękka i elastyczna. Zawiera alantoinę, która działa łagodząco, nawilża oraz zapobiega przesuszeniu skóry.

Ochrona skóry dojrzałej: PERFECTA SKIN MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA Krem ochronny SPF 50+ do twarzy, szyi i dekoltu, 54,99 zł/40 ml

To nowoczesna formuła, która skutecznie przeciwdziała fotostarzeniu oraz powstawaniu przebarwień, dzięki zastosowaniu zaawansowanych filtrów UV i składników aktywnych. Dodatkowo, jego lekka konsystencja zapewnia szybkie wchłanianie i skuteczną ochronę, nie pozostawiając tłustego filmu na skórze. Zawiera peptydy, erytrytol, prebiotyki, witaminę C i ceramidy.

Pod makijaż i zamiast makijażu: CASHMERE DD BASE – DAILY DEFENCE Wygładzająca baza-serum z witaminą C SPF 50+, 51,99 zł/30 ml

Wygładzająca baza-serum z witaminą C SPF 50+ pielęgnuje oraz zapewnia bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem słonecznym. Jej wyjątkowa formulacja zapewnia głębokie nawilżenie oraz intensywne działanie pielęgnujące dzięki starannie skomponowanym składnikom: witaminie C, niacynamidowi i prebiotykom dbającym o mikrobiom skóry.

Wyjątkowo lekki i mineralny: ZO® SKIN HEALTH SHEER FLUID SPF 50, 350 zł/50 ml

Mineralny filtr przeciwsłoneczny w emulsji z efektem naturalnej cery bez makijażu. Bogata w przeciwutleniacze receptura chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi. Produkt bezzapachowy. Zapewnia potrójny zakres ochrony Triple Spectrum Protection® przed promieniowaniem UVA + UVB, światłem widzialnym HEV (niebieskim) oraz promieniowaniem IR-A. Dzięki innowacyjnej technologii pigmentowej, 22% tlenek cynku wchłania się, idealnie dopasowując do każdego odcienia skóry bez pozostawiania filmu.

Produkt z filtrem i rozświetlenie w jednym: DAX SUN Rozświetlający krem ochronny z witaminą C SPF 50+, 36,99 zł/30 ml

Produkt o lekkiej konsystencji, który idealnie sprawdzi się pod makijaż. Oprócz innowacyjnych filtrów zawiera silnie antyoksydacyjną witaminę C, która odpowiada za rozświetlenie skóry, wyrównanie jej kolorytu i wygładzenie.

Ochrona i odświeżenie w jednym: Dermedic Sunbrella - chłodzący balsam po opalaniu, 33,99 zł/200 ml, dostępny w Super-Pharm i na superpharm.pl

Hipoalergiczny, chłodzący balsam do ciała, do pielęgnacji wrażliwej skóry, szczególnie po opalaniu. Jego starannie opracowana formuła przywraca komfort skórze i zapewnia uczucie chłodzenia po ekspozycji na słońce. Zawarte w nim składniki aktywne regenerują, odżywiają i nawilżają skórę. Balsam wygładza naskórek, redukuje spękania i szorstkość, łagodzi podrażnienia.

Aby delikatna opalenizna pozostała z nami na dłużej: Nuxe Sun Balsam po opalaniu do twarzy i ciała, 87 zł/200 ml

Ten balsam po opalaniu do twarzy i ciała zawierający unikalne wyciągi kwiatowe regeneruje, nawilża, wygładza skórę i przedłuża trwałość opalenizny o 2 tygodnie. Dzięki świeżej, sorbetowej konsystencji zapewnia skórze natychmiastowe uczucie ukojenia i komfortu. Preparat o zachwycającej nucie zapachowej słodkiej pomarańczy, gardenii tahitańskiej i wanilii.