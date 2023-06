Przygotuj stopy na lato. Specjalistyczna pielęgnacja suchej i szorstkiej skóry, tzw. stopy atlety z problemem grzybicy

Pielęgnacja stóp z problemem grzybicy opiera się przede wszystkim na zachowaniu odpowiedniej higieny oraz właściwego nawilżenia na co dzień. Dlatego trzeba zwrócić szczególną uwagę na czystość i suchość przestrzeni między palcami, zadbać o wygodne i przewiewne obuwie, a przy tym stosować preparaty, które wspomagają odbudowę naturalnej bariery ochronnej skóry. Te z linii MYCO help od Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm doskonale nawilżają i wzmacniają barierę hydrolipidową, zmniejszając ryzyko powstawania pęknięć i mikrouszkodzeń. Ponadto skutecznie pielęgnują skórę z objawami grzybicy, redukują nieprzyjemne uczucie napięcia oraz nadmierne rogowacenie, suchość i szorstkość skóry. W skład serii wchodzą produkty kosmetyczne: Aktywny dezodorant ochronny do stóp i butów, Aktywna maska hydronatłuszczająca do stóp, NOWOŚĆ – Nawilżający krem barierowy do stóp oraz Aktywny płyn przeciw grzybicy paznokci, który jest wyrobem medycznym.

Zobacz także: Srebro, złoto a może diamenty? Sięgnij gwiazd i zdobądź wszystko czego pragniesz z wyjątkową kolekcją biżuterii

MYCO help Nawilżający krem barierowy do stóp doskonale nawilża i pielęgnuje skórę z objawami grzybicy, redukując uczucie napięcia i swędzenia, , wspomaga łagodzenie defektów skóry stóp takich, jak sucha i szorstka skóra, pękające pięty, , a także działa nawilżająco i regenerująco. Jego wysoką skuteczność zapewnia unikalna formuła, w skład której wchodzą:

DERMOSOFT® DACALACT LIQUID MB, czyli naturalny kompleks wspomagający utrzymanie odpowiedniej higieny i świeżości stóp, polecany do pielęgnacji tzw. stopy atlety, mocznik w stężeniu 15%, który doskonale nawilża i chroni przed przesuszeniem oraz wyraźnie zmiękcza skórę, regulując i ograniczając nadmierne rogowacenie naskórka, olej słonecznikowy doskonale nawilżający i natłuszczający suchą skórę, wosk pszczeli, który odbudowuje barierę ochronną oraz doskonale wygładza i regeneruje, poprawiając kondycję i wygląd skóry, witamina E poprawiająca elastyczność skóry i wspomagająca jej regenerację.

MYCO help Nawilżający krem barierowy do stóp jest polecany przede wszystkim do pielęgnacji suchej i szorstkiej skóry stóp oraz tzw. stopy atlety. Redukuje nieprzyjemne uczucie napięcia w miejscach, gdzie skóra jest przesuszona i przynosi komfort już od pierwszej aplikacji.

i Autor: Materiały prasowe MYCO help Nawilżający krem barierowy do stóp