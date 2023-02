Przysmak dla urody. Ten składnik aktywny zapewni skórze młody wygląd

Samo słowo kolagen pochodzi od greckich słów „kolla” czyli klej i „genna” czyli produkować. Wraz z wiekiem nie tylko drastycznie zmniejsza się produkcja kolagenu, ale także pogarsza się jakość już istniejących włókien. Oto przyczyna tego, że skóra staje się wiotka, pojawiają się najpierw drobne linie a potem regularne zmarszczki. Jak z tym walczyć? Specjaliści zgadzają się, że najlepsze efekty daje kompleksowe działanie. Po pierwsze – codzienna ochrona przed słońcem. Promienie UV bezpośrednio powodują degradację kolagenu, więc stosując filtry przeciwsłoneczne SPF 50+ spowalniamy, a nawet zatrzymujemy niszczenie kolagenu w skórze. Ogromne znaczenie ma również dieta bogata w antyoksydanty: witaminę E, C oraz cynk, które są pomocne w procesie tworzenia przez organizm nowych włókien kolagenu. Jednocześnie warto zewnętrznie stosować serum bogate w witaminę C. No i mamy retinoidy, czyli pochodne witaminy A, których działanie zostało doskonale udokumentowane klinicznie. Retinoidy (w tym retinol) bezpośrednio regulują pracę genów i stymulują komórki zaangażowane w produkcję kolagenu. Naprawiają kolagen i prekursory kolagenu, zwiększają obrót komórkowy.

Dodatek do menu

Aby zadbać o siebie optymalnie warto także suplementować sam kolagen. Najpopularniejszą postacią jest kolagen hydrolizowany, ponieważ ma niższą masę cząsteczkową i wyższą rozpuszczalność w wodzie (co oznacza, że łatwiej rozpuszcza się w napojach i żywności). Najczęściej występuje w postaci proszku, który można dodać do napoju czy zupy. Bardzo ważne – suplementacja samego kolagenu bez witaminy C nie będzie skuteczna! Witamina C to związek niezbędny w procesie syntezy kolagenu! Jednym z najlepiej przebadanych i mających potwierdzoną skuteczność jest kolagen VERISOL®, czyli specjalnie opracowane bioaktywne peptydy kolagenowe. Są one rozpoznawane przez komórki fibroblastów w warstwie właściwej skóry i traktowane jako fragmenty własnego kolagenu. Stymulują metabolizm własnego kolagenu i sprawiają, że skóra produkuje go więcej.

Badania wykazały, że Verisol przyjmowany regularnie to gładsza i bardziej elastyczna skóra. Powoduje zmniejszenie widoczności cellulitu, poprawia jakość włosów oraz szybszy wzrost i wzmocnienie paznokci.

Młodość ma na imię Remé

Kolagenowa formuła piękna REMÉ zawiera Verisol® – bioaktywne peptydy kolagenowe, które mają opatentowany profil peptydowy, zoptymalizowany do wspierania skóry od wewnątrz. Porcja 2500 mg to potwierdzona badaniami efektywna dawka bioaktywnych peptydów kolagenowych. Badania wykazały, że po3 miesiącach codziennego przyjmowania takiej porcji kolagenu nastąpiła redukcja zmarszczek wokół oczu i poprawa elastyczności skóry. Kolagenowa formuła piękna REMÉ to kompozycja zawierająca także witaminę A, witaminy z grupy B (ryboflawina, niacyna, biotyna), cynk i jod, witaminę C oraz biotynę, cynk, miedź, selen i mangan. Preparat nie zawiera laktozy, jest bezglutenowy oraz zawiera jedynie naturalnie występujące cukry.

i Autor: Materiały prasowe REMÉ