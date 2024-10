Przyszłość mody: ekoprojektowanie Już wkrótce pierwsza edycja Play Sustain Summit, konferencji o modzie przyszłości

Wyjątkowa kolekcja kosmetyków do włosów od polskiej marki

Jak mówi Agnieszka Servaas, Prezeska Fundacji Play Sustain: Podczas konferencji poruszymy niezwykle istotne tematy dla branży mody, środowiska biznesowego, a przede wszystkim dla planety, powiemy o faktach i wnioskach wywodzących się z przeprowadzonych przez fundację badań i raportu.

ProgramPlaySustainSummit

Podczas Play Sustain Summit zostaną zaprezentowane wyniki pierwszej części programu badawczego Fundacji Play Sustain Summit. Raport, który zasili stan badań nad Ekoprojektowaniem w Polsce obrazuje stan świadomości konsumenckiej i gotowość na zmianę nawyków zakupowych na bardziej zrównoważone i przyjazne planecie. Postawy społeczne i możliwe scenariusze zaprezentujemy podczas Debaty Oksfordzkiej, w której postawiliśmy tezę: Ekoprojektowanie rozwiązuje problem nadkonsumpcji ubrań. Dyskusja będzie naprawdę emocjonująca.

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji? Podczas paneli dyskusyjnych ekspertki i eksperci będą argumentować m.in. czy ESG może uratować branżę mody oraz czy nowe technologie i sztuczna inteligencja wpływają i zmieniają branżę modową. Teoria spotka się z codziennym projektowaniem mody – podczas pitchingu reprezentanci polskich marek zrównoważonych opowiedzą jak w praktyce

wygląda prowadzenie odpowiedzialnego biznesu modowego. Mówcami będą twórcy takich brandów jak: Elementy Wear, AGAZI, Orska, Ennbow, Estimon, Bohema. Podczas konferencji młodzi projektanci mody wezmą udział w Speed Mentoringu z osobami eksperckimi reprezentującymi różne obszary biznesu i certyfikowanymi coachami oraz w warsztatach ekorpojektowania w formie przeglądu portfolio z Agnieszką Ścibior i Mariuszem Przybylskim.

Młode osoby, a w szczególności studentów zapraszamy na Hackaton, podczas którego będziemy stawiać czoło wyzwaniom, które zaproponował partner konkursu VIVE Group. Pula nagród do zdobycia przez drużyny to 10 000 złotych, a najlepsze pomysły na zagospodarowanie dodatków krawieckich i zużytych butów mają szansę na realizację.

Cieszymy się, że możemy być częścią Play Sustain Summit. Jest to pierwsze wydarzenie w Polsce, które w tak obszerny sposób wprowadza na nasz rynek dyskusję o ekoprojektowaniu. Gratulujemy Fundacji Play Sutain bardzo dobrej, merytorycznej konferencji. Jesteśmy firmą, która w swojej strategii zapisane ma redefiniowanie wartości tekstyliów i szczególnie intensywnie wdraża strategię ESG do swojego działania – dlatego zaangażowanie się w to wydarzenie było dla nas naturalne, a zarazem bardzo ważne.

Z wielką niecierpliwością czekamy na hackathon i na rezultaty wyzwań, jakie postawiliśmy przed uczestnikami. Innowacja to drugie imię naszej firmy, dlatego liczymy na kreatywne i nietuzinkowe podejście do ćwiczenia – podkreśla Agnieszka Dziedzic

W ramach Play Sustain Summit zobaczymy pokaz mody marki upcyklingowej SaintWarsaw Moniki Surowiec.

GościePlaySustainSummit

Zaproszenie na konferencję przyjęli m.in. Ewa Ewart, wybitna reportażystka, laureatka wielu międzynarodowych nagród za reportaże zaangażowane społecznie. Biznesmen, społecznik, filantrop tak mówi o sobie Rafał Sonik, który podczas konferencji opowie o roli działań proekologicznych w biznesie. A także Marlena Woolford, futurystka, która od 20 lat mieszkając w Londynie tworzy scenariusze przyszłości dla branży mody.

Prelegentki i prelegenci konferencji Play Sustain Summit uosabiają zaangażowanie w sprawy ekologii, zrównoważonej mody, ekonomii cyrkularnej, przyszłość ekoprojektowania. Reprezentują instytucje państwowe i samorządowe, uczelnie wyższe, firmy i organizacje prężnie działające na rynku polskim i międzynarodowym oraz środowisko kreatywne projektantów, dziennikarzy i twórców, stojący po zielonej stronie mocy.

Aneta Sowińska, Wiceministra Klimatu i Środowiska, Prof. Piotr Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej, Marlena Woolford, dziennikarka, wykładowczyni, Prof. Jolanta Rudzka-Habisiak (ASP Łódź), Katarzyna Zajączkowska, autorka książki i podcastu „Odpowiedzialna Moda”, Martyna Zastawna, założycielka WOSH WOSH, Agnieszka Witkowska (znana w sieci jako architekt porządku), Maria Juraszczyk, reprezentująca inicjatywę Uwaga, Śmieciarka jedzie, Zofia Dzik – CEO Instytutu Humanites – Człowiek i Technologia oraz Bożena Gargas czy Krzysztof Krzosek reprezentujący VIVE Group – sponsora strategicznego Play Sustain Summit.

Games4Planet

Kolejnym punktem programu konferencji jest współpraca z Game4Planet. Czym jest ta idea? To program społeczno-edukacyjny, w którym wszyscy wygrywają.

Wystarczy na konferencję przynieść używane ubrania i otrzymać dodatkowe benefity:

Dla uczestników: rabat 30% na zakupy stacjonarne i online w sklepach VIVE Profit

dla SGH: powstanie elementów małej architektury z innowacyjnego materiału VIVE Texellence

dla Edukacji: 3 zł za każdy kilogram odzieży na programy edukacyjne Fundacji Play Sustain

i Autor: materiał prasowy Summit