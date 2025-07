Ray-Ban x A$AP Rocky. Kultowe Wayfarery w wersji Puffer

Debiut Puffer

A$AP zadebiutował z prywatną wersją Wayfarer Puffer podczas Met Gali 2025 – ekskluzywną edycję z 18‑karatowym złotym logo i diamentami osadzonymi w oprawkach. Kolejna odsłona pojawiła się miesiąc później na czerwonym dywanie festiwalu w Cannes. Oba modele były limitowane i nie trafiły do sprzedaży.

Nowy wymiar ikony

Wayfarer Puffer to „napompowana” wersja klasyki – okulary o zaokrąglonej, oversize’owej formie, inspirowane estetyką Y2K, kulturą uliczną i charakterystyczną sylwetką puffer jackets. Efekt? Śmiałe zderzenie dziedzictwa Ray-Bana z kreatywną energią A$AP Rocky’ego. W kolekcji znalazły się m.in. ponadczasowe czarne oprawki o ostrej formie i uniwersalnym charakterze, intensywnie czerwone – pulsujące hiphopową ekspresją i śmiałością – oraz granatowe, łączące klasyczny vibe z luzem i nowoczesnością. Dopełnieniem kolekcji są także modele w bieli, neonowym różu, energetycznej żółci i żywej zieleni – każdy z nich wyposażony w ultraczarne soczewki i sygnowany współczesnym logotypem Ray-Ban. Do każdego modelu dołączone jest także limitowane etui, stworzone specjalnie z okazji premiery.

Kampania z duszą Harlemu

Wprowadzeniu nowego modelu towarzyszyła wyjątkowa kampania promocyjna, w pełni nadzorowana kreatywnie przez A$AP Rocky’ego. Zdjęcia odbyły się w sercu Harlemu – dzielnicy, z której pochodzi artysta. Wzięli w niej udział lokalni twórcy, mieszkańcy i dzieciaki, które w Wayfarer Pufferach pokazują dumę, autentyczność i luz. Hasło kampanii – „Rooted in Harlem. Designed for the world.” – doskonale oddaje ideę stojącą za projektem: głęboko osadzone korzenie i światowy wymiar stylu. To hołd złożony dziedzictwu, a zarazem wizja nowej, inkluzywnej mody przyszłości.

Wayfarer Puffer już teraz zapowiada się na absolutny hit nadchodzącego lata — must-have dla wszystkich, którzy chcą łączyć klasykę z nowoczesnym, odważnym stylem.

