Regeneracja skóry i włosów po powrocie z wakacji

Przesuszone włosy pozbawione blasku?

Wypróbuj galaretkę laminującą do włosów SUPER SHINY!

To produkt, który działa wielowymiarowo: wygładza, nawilża i odbudowuje strukturę włosów, przywracając im zdrowy wygląd. Gdy włosy po wakacjach są przesuszone, matowe i podatne na puszenie, galaretka będzie twoim best buddy! Zawiera bioferment z lnu, który nadaje połysk, naturalne proteiny chroniące przed ciepłem oraz Moringa Hyaluron, który nawilża i zapobiega łamliwości. Efekt? Sprężyste włosy jak po laminacji! Najlepsze efekty daje stosowana razem z szamponem i odżywką z tej samej serii.

i Autor: Materiały prasowe Yope

Powakacyjne spa dla skóry twarzy? Zadbaj o ultra nawodnienie z kremem Waterfully Day!

Przywrócenie kondycji cery po lecie zaczyna się od nawilżenia. Lekki, naturalny krem, który przywraca sprężystość, ukojenie i świeży wygląd po wakacyjnych wyzwaniach, takich jak temperatura czy wiatr. Innowacyjna formuła z kwasem poliglutaminowym który nawilża 5 x mocniej niż kwas hialuronowy zapewnia efekt ultra nawodnienia nadając skórze piękny glow! Dodatkowo dzięki ektoinie, v-kolagenowi i hydrobiotykom działa nie tylko na powierzchni, ale i w głębokich warstwach skóry - nawilża, wygładza i wzmacnia strukturę barierową. Sprawia, że cera wygląda zdrowo i promiennie przez cały dzień!

i Autor: Materiały prasowe Yope

Sucha skóra po wakacyjnych przygodach? Balsam-opatrunek Creamy Musk przywróci jej ukojenie!

przywraca komfort i nawilżenie już od pierwszego użycia, zapewniając efekt second-skin, odżywiając i wygładzając skórę. Nadaje blask, miękkość, przywracając komfort i ukojenie.Formuła oparta na ciekłokrystalicznej strukturze działa w głębokich warstwach naskórka, wzmacniając barierę ochronną i wspierając jej naturalną odnowę. Kompleks lipidowy z mango i maruli odbudowują, mleczko migdałowe łagodzi przesuszenia, a kompleks symbiotyczny aktywizuje mikroflorę skóry. Kremowa konsystencja szybko się wchłania, a ciepły, głęboki zapach piżma przyjemnie otula ciało.

i Autor: Materiały prasowe Yope

Morska bryza, słońce, wiatr to wyzwanie nawet dla męskiej skóry twarzy!

Postaw na intensywną regenerację!

Siła z drzew dla ultra odżywienia męskiej skóry! Intensywna regeneracja po lecie, nawilża suchą, szorstką i zmęczoną skórę po ekspozycji na światło słoneczne czy przez słoną wodę. Dzięki kompleksowi bioceramidów, olejowi z baobabu i ekstraktowi z drzewa sugi wspomaga funkcje ochronne, wygładza, łagodzi podrażnienia i działa przeciwzmarszczkowo. Poczuj moc niezwykłej pielęgnacji i nową energię na swojej skórze!

i Autor: Materiały prasowe Yope

Zacznij dzień od orzeźwiającego prysznica z myBody Peptide Renew i bądź gotowa na kolejne dni pełne wyzwań!

Po aktywnym lecie skóra potrzebuje czegoś więcej niż zwykłego oczyszczenia - ten żel to odpowiedź na jej potrzeby. Łagodnie myje, a jednocześnie koi i nawilża dzięki peptydom, v-kolagenowi i hydrolatom różanym. Sprzyja odbudowie warstwy lipidowej, poprawia jędrność i elastyczność. Delikatna formuła z neutralnym pH nie narusza równowagi naskórka, a otulający zapach Pink Sugar sprawia, że każda prysznic staje się chwilą odprężenia.