Regeneracja włosów po lecie z kosmetykami Lush!

Doświadczenie firmy Lush w dziedzinie pielęgnacji włosów ma solidne fundamenty. Dyrektor generalny i współzałożyciel marki, Mark Constantine jest z wykształcenia zarówno fryzjerem, jak i trychologiem. Zakładając firmę, przełożył całą zdobytą wiedzę i doświadczenie, na stworzenie szerokiej gamy produktów do pielęgnacji włosów i skóry głowy, dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Lush posiada również niesamowitą wiedzę na temat włosów kręconych i afro. Sarah Sango, specjalistka Lush ds. pielęgnacji włosów afro, ma ponad 20-letnie doświadczenie we fryzjerstwie i pracowała na Tygodniach Mody w Londynie, Paryżu, Mediolanie, Nowym Jorku i Cannes. To doświadczenie, w połączeniu z wsłuchiwaniem się w potrzeby swojej rodziny, przyjaciół i społeczności, zaowocowało wyjątkową gamą produktów do pielęgnacji włosów afro.

Eksperci Lush przygotowali 5 propozycji, które pomogą stworzyć idealną rutynę pielęgnacji włosów, dopasowaną do indywidualnych potrzeb!

Dla włosów potrzebujących regeneracji i odżywienia

Pielęgnację warto rozpocząć od kuracji do włosów H'suan Wen Hua, dzięki której włosy otrzymają porządną dawkę nawilżenia. Ma działanie regenerujące i zmiękczające dzięki bananom i awokado, połączonych z octem balsamicznym i stymulującymi skórę głowy cynamonem i rozmarynem.

Następnie warto sięgnąć po pełen białka szampon Tofu. Jedwabiste tofu wzmacnia zniszczone włosy. Odrobina octu ryżowego dodaje blasku, a oczar wirginijski i sok winogronowy oczyszczają, łagodzą i równoważą.

Power to regenerująca odżywka zapewniająca włosom zastrzyk energii. Słodkie ziemniaki, pełne biotyny, pomagają wzmocnić włosy, a hydrolizowany gluten pszenny pomaga zmniejszyć widoczność rozdwojonych końcówek.

Na zakończenie najlepiej sprawdzi się Shield lub Curl Power. Shield to serum nawilżające i odżywcze z olejem kokosowym i olejem z orzechów makadamia, które dodaje miękkości, nawilżenia i blasku (wkrótce będzie miało premierę w Polsce). Curl Power to z kolei kosmetyk do stylizacji, który zapewnia intensywne nawilżenie, zmiękczenie i połysk przy lekkim utrwaleniu. Właściwości te zawdzięcza bogatej mieszance masła kakaowego i olejków arganowego, kokosowego i jojoba. Oba produkty zawierają również makadamiat etylu (pochodzący z orzechów makadamia), alternatywę dla silikonów, która pokrywa włosy, chroniąc je przed ciepłem i wilgocią bez obciążania ich.

Dla włosów potrzebujących nawilżenia

Szampon Fairly Traded Honey zapewnia włosom nawilżenie i odżywienie. Dzięki 50% zawartości miodu w każdej butelce jest całkowicie samokonserwujący, więc nie ma potrzeby stosowania bezpiecznych syntetyków. To kosmetyk idealny dla każdego rodzaju włosów.

Jeśli chodzi o odżywkę, doskonałym wyborem jest Candy Rain. Ta bogata, kremowa odżywka do codziennego stosowania zawiera jedne z najbardziej zmiękczających, wygładzających i zwiększających połysk składników. Krem z orzechów nerkowca zapewnia głębokie nawilżenie pozbawionym blasku włosom, podczas gdy mleczko z orzechów brazylijskich zmiękcza, a mleczko z orzechów makadamia chroni.

Bestsellerowy Super Milk, to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto potrzebuje nawilżenia (lub niesamowitego zapachu). Mieszanka mleka migdałowego, kokosowego i owsianego zapewnia wygładzenie i miękkość, podczas gdy świeży sok z cytryny dodaje blasku, a oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia odżywia i chroni.

Aby uzupełnić pielęgnację, warto wybrać Curl Power lub silnie nawilżający krem Revive. Wystarczy niewielka ilość, aby włosy były miękkie i odżywione przez cały dzień, dzięki mieszance masła z awokado, oliwy z oliwek, jojoby i olejku kokosowego oraz wosku candelilla. Wszystko w towarzystwie zapachu kwiatu pomarańczy i jaśminu.

Pielęgnacja skóry głowy

„Dbanie o włosy naprawdę zaczyna się od dbania o skórę głowy. Nie chodzi tylko o rozwiązanie problemów, które mogą się pojawić; chodzi o promowanie zdrowia skóry głowy, co z kolei zapobiega pojawieniu się łupieżu, nadwrażliwości czy przekrwienia”. - mówi Daisy Evans, Lush Hair Category Lead.

Jako pierwszy krok w pielęgnacji, świetnie sprawdzi się kuracja do skóry głowy. Superbalm nawilża i przynosi ulgę suchej lub problematycznej skórze głowy, dzięki olejkowi kokosowemu, woskowi candelilla i olejkowi z rumianku niebieskiego. Z kolei Roots doskonale nadaje się do delikatnych, cienkich włosów. Olejki z mięty pieprzowej i mięty zielonej ożywiają skórę głowy, a oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia i miód zmiękczają i odżywiają włosy, nadając im połysku bez obciążania.

Doskonałym szamponem będzie Wasabi Shan Kui. Zawiera pikantną, orzeźwiającą mieszankę świeżego chrzanu i świeżego wasabi, która pobudza krążenie krwi i stymuluje wzrost włosów. Inną świetną opcją jest Rehab. Wyciskane soki z ananasa, papai, mango i kiwi są bazą tego szamponu. Głęboko oczyszczają, odżywiają i dodają blasku. Zioła natomiast stymulują skórę głowy, a oliwa z oliwek zmiękcza je i nawilża.

Renee's Shea Souffle nawilża, zmiękcza i wzmacnia włosy. Wystarczy rozetrzeć niewielką ilość w dłoniach i nałożyć na mokre, wilgotne lub suche włosy, jako balsam bez spłukiwania. Doskonale utrzymuje miękkość i połysk.

Dla włosów potrzebujących objętości

Na początek można sięgnąć po kosmetyk do skóry głowy Roots, wypełniony miętą, która wzmocni włosy i doda objętości cienkim włosom.

Do oczyszczania włosów najlepszym wyborem jest bestsellerowy szampon Big. Ponad połowa jego bazy jest wykonana z soli morskiej, która pomaga nadać włosom objętość. Sól morska jest również pełna minerałów, posiada właściwości antyseptyczne i pomaga regulować sebum. Sól zrównoważona jest naparem z wodorostów i olejem kokosowym, aby zapewnić włosom miękkość i odżywienie.

Jako trzeci krok odżywka Veganese sprawdzi się doskonale. Ta lekka, cytrynowa odżywka jest idealna dla osób o cienkich włosach i wszystkich lubiących lżejsze konsystencje. Stworzona na bazie bogatego w minerały, żelu agar agar, który zmiękcza włosy, oraz ziołowego naparu z rozmarynu i lawendy dla zdrowej skóry głowy.

Aby nadać włosom dodatkowej objętości i uzyskać efekt jak po wyjściu z morza, można użyć Sea Spray. Należy spryskać nim wilgotne lub suche włosy, aby uzyskać połysk, utrwalenie i teksturę. Natomiast do ułożenia włosów, warto sięgnąć po Dirty. Ma w składzie masło kakaowe, które nawilża włosy i tworzy lekkie, naturalnie wyglądające utrwalenie.

Dla włosów falowanych i kręconych

„LOC to skrót pochodzący od »Liquid, Oil & Cream« (płyn, olejek i krem). Metoda ta polega na nakładaniu trzech produktów, w określonej kolejności, na świeżo umyte włosy. Następnie można zakręcić lub zapleść włosy lub po prostu pozostawić je do wyschnięcia. Metoda ta pomaga zatrzymać wilgoć w lokach, pozostawiając włosy intensywnie nawilżone.”. - mówi Sarah Sango, R&D Stylist & Afro Hair Specialist.

Dzięki unikalnemu produktowi, jakim jest co-wash, można umyć i odżywić włosy w jednym kroku! Avocado ma idealnie zrównoważone składniki oczyszczające i nawilżające. Świeże awokado i odżywcza mieszanka masła cupuaçu, masła kakaowego i oliwy z oliwek definiują loki, niwelują puszenie się włosów pozostawiając je lśniące. Doskonałą alternatywą jest Coconut co-wash, zawierający silnie nawilżający krem kokosowy, który wygładza i odżywia włosy.

Jeśli chodzi o odżywkę, nie ma lepszego wyboru niż Glory. Zawiera w składzie żel z okry - składnik bogaty w magnez, który dodaje włosom objętości, nie pozbawiając ich wygładzenia. Natomiast krem kokosowy i oliwa z oliwek wygładzają i dodają blasku.

Renee's Shea Souffle zmiękcza i wzmacnia kręcone włosy, jednocześnie dodając im blasku. Wystarczy rozetrzeć niewielką ilość w dłoniach i nałożyć na mokre, wilgotne lub suche włosy, jako balsam bez spłukiwania, aby loki wyglądały pięknie.

Super Milk sprawdzi się idealnie jako liquid (płyn) w pielęgnacji LOC. Pełen mleka migdałowego, kokosowego i owsianego spray zapewnia nawilżenie i definicję bez obciążania włosów.

i Autor: materiał prasowy LUSH

