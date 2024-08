Ten kosmetyk do makijażu to synonim lata! Jak aplikować bronzer, aby skóra była niczym muśnięta słońcem

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Bronzer już o wielu sezonów uchodzi za jeden z najważniejszych kosmetyków w makijażu. Z jego pomocą możemy wyszczuplić twarz, nadać jej kontur oraz podkreślić pewne partie. Mocne konturowanie to rewelacyjna metoda, która, sprawi, że twarz będzie szczuplejsza i bardziej wyrazista. Mocniejsze konturowanie idealnie sprawdza się w makijażach wieczorowych, a bardziej delikatna metoda w codziennym, naturalnym make-upie.

Puder brązujący to najprostszy i najszybszy sposób, by dodać skórze odrobinę koloru i delikatnej opalenizny. Od kilku sezonów wizażyści promują także konturowanie, to metoda polegająca na optycznym podkreśleniu pewnych elementów twarzy, a innych ukryciu. Mocniejsze konturowanie idealnie sprawdza się w makijażach wieczorowych, a bardziej delikatna metoda w codziennym, naturalnym make-upie. Bronzer aplikuj w te miejsca, które chcesz optycznie wyszczuplić, przede wszystkim pod kośćmi policzkowymi, na czole przy nasadzie włosów i na kościach żuchwy. Klasyczny pudrowy bronzer pomoże również ocieplić skórę i sprawi, że będzie ona wyglądała niczym muśnięta letnim słońcem.

Bestsellerowe bronzery na rynku

CHARLOTTE TILBURY - AIRBRUSH BRONZER

Jego formuła zachwyci Cię jedwabistym wykończeniem, a sam puder zaskoczy łatwością aplikacji. Na skórze rozprowadza się niczym chmurkowe masełko. Łatwo się rozciera i nie tworzy plam. Daje efekt opalonej i wygładzonej skóry, a niedoskonałości oraz widoczne pory znikają jak za dotknięciem magicznej różdżki. W swoim składzie zawiera kwas hialuronowy, dzięki czemu zostawia skórę zdrowo nawilżoną. Ma matowe wyykończenie, jednak nie podkreśla suchości cery. Idealny dla skóry dojrzałej. Dostępny jest w 4 odcieniach - Fair, Medium, Tan oraz Deep. AIRBRUSH BRONZER od Charlotte Tilbury zamknięty jest w luksusowym złocistym opakowaniu. Jego aplikacja to nie tylko wysoki poziom makijażu, ale również obcowanie z pięknym najwyższej jakości kosmetyków. Dostępny na wyłączność w Sephorze.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

SEPHORA COLLECTION BRONZER SHIMMER

Ma on hybrydową, jedwabiście kremową konsystencję wzbogaconą o subtelne cząsteczki perłowo-złote, która niesamowicie łatwo wnika w skórę, tworząc naturalny i zawsze udany efekt bez śladów. Jest lekki i delikatny. Nie zostawia efektu pudru. Jest przyjemny w noszeniu przez cały dzień i odporny na ciepło oraz wilgoć. Od pierwszego pociągnięcia pędzlem pigmentacja bronzera jest intensywna. Puder rozprowadza się bez wysiłku i zostawia na skórze złote refleksy. Jednocześnie tworzy iluzję słonecznej skóry lub podkreśla naturalną opaleniznę. Słoneczny puder nie tylko ociepla cerę, lecz także wygładza i łagodzi skórę: idealny efekt przez cały dzień.

i Autor: materiał prasowy Sephora

Giorgio Armani luminous silk sunlit creamy bronzer

Nowy puder brązujący został stworzony w trzech limitowanych odcieniach, które pozwolą każdemu dobrać ten najlepszy. Każdy z nich zaprasza do nadania skórze efektów jak po kąpieli w letnim słońcu przez cały rok. Użyty w makijażu przywołuje piękno regionu Morza Śródziemnego, które nieustannie inspiruje Giorgio Armaniego swoim jasnym światłem, błękitną wodą i naturalnym krajobrazem. Jest to podkreślone nie tylko w samej formule, ale również w oprawie kosmetyku. Inspirowany śródziemnomorskim latem, bronzer ma wzór przypominający palmę, a opakowanie zdobi nadruk cieni na piasku.

i Autor: materiał prasowy Armani

Coś dla miłośników różu

Mokra formuła sprawia, że cera wygląda zdrowiej i zyskuje delikatny blask. Płynne kosmetyki do twarzy sprawdzą się również w przypadku skóry dojrzałej, nie podkreślają one suchości cechy i nie wchodzą w zmarszczki. Wiele osób obawia się, że aplikacja kremowych kosmetyk jest trudna i czasochłonna. Nic bardziej mylnego, wystarczy jedynie zbity pędzel lub gąbeczka do makijażu, by szybko rozetrzeć produkt na skórze.

PIXI On-The-Glow Blush - Róż w sztyfcie

Róż w sztyfcie z żeń-szeniem, aloesem oraz wyjątkowym połączeniem ekstraktów z owoców. Nada Twojej skórze naturalnego blasku i świeżości, jednocześnie ją nawilżając.

i Autor: materiał prasowy PIXI