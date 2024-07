Relaks pod palmami - przygotuj się na urlop

Wiele osób nie wyobraża sobie urlopu bez wypoczynku nad morzem. Czy będzie to polski Bałtyk, czy bardziej egzotyczna destynacja - w naszym niezbędniku nie może zabraknąć kilku najważniejszych plażowych atrybutów. W poszukiwaniu wszystkich elementów garderoby warto udać się do sieci salonów VAN GRAAF. Dla Pań szukających kostiumów kąpielowych ciekawą propozycją mogą być np. modele VAN GRAAF/LASCANA. Usztywniany stanik od bikini posiada regulowane ramiączka, wyściełane miseczki i modelujące fiszbiny, przez co bardzo dobrze podkreśla kobiece kształty. Dodatkowym atutem jest nietuzinkowy kolorowy wzór liści. Do stanika wystarczy dobrać pasujący dół od bikini, w postaci wygodnych, elastycznych fig. Marka proponuje także wersję jednoczęściową kostiumu. Kiedy wybierzemy już odpowiedni kostium kąpielowy, warto zastanowić się nad sukienką plażową. Biała propozycja VAN GRAAF/LASCANA o luźnym kroju i z delikatnymi koronkowymi wstawkami została wykonana z lekkiej wiskozy, przez co szybko schnie i bardzo dobrze sprawdzi się w połączeniu z kostiumem.

i Autor: materiał prasowy VAN GRAAF

Po dniu spędzonym na plaży warto przygotować się też na wieczorne celebrowanie. Elegancka sukienka VAN GRAAF/EMILY VAN DEN BERGH to propozycja wokół której, nie można przejść obojętnie. Wykonana została z cienkiej, lejącej wiskozy w kolorowy wzór utrzymany w morskich barwach. Podczas noszenia daje też właścicielce dodatkowe poczucie komfortu, ponieważ jest delikatnie oversizowa. Jeśli jednak zależy nam na większej wygodzie warto zastanowić się nad zestawieniem szortów z t-shirtem. Spodenki dżinsowe z frędzlami VAN GRAAF/BOSS to ponadczasowy klasyk. Wykonano je z wysokogatunkowej bawełny, na której zastosowano efekt sprania. Dodatkowo szorty posiadają 5 kieszeni. Do tego dobrym uzupełnieniem może być koszulka w kolorze lila, utrzymana w sportowym stylu, z krótszym dołem i elastyczną taśmą z logo marki.

i Autor: materiał prasowy VAN GRAAF

Podczas letniego plażowania nie może zabraknąć odpowiednich dodatków. Duża, poręczna torba typu shopper bag VAN GRAAF/SURI FREY pomieści wszelkie potrzebne rzeczy. Torbę o strukturze koszyka wzbogacono o wstawki z imitacji skóry w głębokim kolorze malinowym, zapinana jest na poręczny karabińczyk, a wewnątrz obszernej głównej kieszeni ukryto przydatne “serce torby” zamykane na suwak. Przed promieniami słońca ochroni nas słomkowy naturalny kapelusz VAN GRAAF/BARTS z szerokim rondem, który wykonano z papieru. Ta sama marka przygotowała też liczne propozycje mniejszych letnich torebek, które sprawdzą się podczas wakacyjnych wieczornych wyjść. Torebka o kształcie półksiężyca też wykonana została z papieru, a dodatkowo zdobi ją zawieszka z frędzlami i muszelkami. W środku znajduje się główna komora zapinana na zamek błyskawiczny.

i Autor: materiał prasowy VAN GRAAF

Żaden wyjazd nad morze nie może obyć się bez kąpielówek. W ofercie VAN GRAAF znajdziemy szeroki wybór męskich spodenek, różniących się kolorami i wzorami, dzięki czemu zadowolą bardzo różne gusta. Model VAN GRAAF/NILS SUNDSTRÖM to proste nylonowe spodenki w głębokim miętowym kolorze. Związywane są troczkiem w pasie, posiadają wygodne głębokie kieszenie po bokach, oraz jedną nakładaną z tyłu, zapinaną na rzep. W kontraście do nich można wybrać klasyczny, prosty model VAN GRAAF/GANT w kolorze czarnym, który jedynie wyróżniają czerwone elementy w postaci troczka w pasie i małego logotypu. Najbardziej charakterystyczne są spodenki kąpielowe VAN GRAAF/POLO RALPH LAUREN w wyrazisty kwiatowy wzór. Dla poprawy komfortu noszącej osoby posiadają też wewnętrzne, przewiewne majtki z siateczki.

i Autor: materiał prasowy VAN GRAAF

W czasie wakacyjnych, nierzadko egzotycznych wycieczek nie może zabraknąć wygodnych koszul z krótkim rękawem. W ofercie VAN GRAAF znajdziemy wiele modeli kolorowych, wzorzystych koszul, które nadają męskim letnim stylizacjom charakteru i jednocześnie odpowiedniego luzu. Koszula VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING LONDON to nowa wariacja na temat koszuli hawajskiej. Wykonano ją z przewiewnej i miękkiej wiskozy, a dodatkowo zastosowano kubański kołnierzyk. Propozycja VAN GRAAF/BUGATTI to nieśmiertelny letni model z nadrukiem w kolorowe… palmy. Wykonano ją z naturalnej bawełny, posiada też klasyczny kołnierzyk zapinany na guziki. Natomiast koszula VAN GRAAF/ FRED PERRY to propozycja dla prawdziwego konesera. Zdobi ją fantazyjny, malarski wzór, który przywodzi na myśl dzieła Marca Chagalla.

i Autor: materiał prasowy VAN GRAAF