Retinol na miarę, czyli przepis na pielęgnacyjny sukces

Retinol cieszy się ogromną popularnością. Ale to nie znaczy, że każda jego forma będzie dla nas odpowiednia. Przy wyborze produktu pielęgnacyjnego z tym składnikiem najlepiej poradzić się eksperta – dermatologa, kosmetologa czy lekarza medycyny estetycznej, który pomoże wprowadzić retinol do rytuału pielęgnacyjnego. Marka ZO® oferuje szeroką gamę klinicznie sprawdzonych retinoli, opracowanych z wykorzystaniem unikalnych systemów dostarczania i ekskluzywnych kompleksów pielęgnacyjnych. Oto krótki przewodnik po nich.

NA WYPRYSKI

Retinol + Blemish Complex to rewolucyjny produkt ZO® Skin Helath do stosowania miejscowego, który minimalizuje każdy etap powstawania wyprysków oraz ich widoczne następstwa. Usuwa umiarkowane, a także poważne wypryski, pomaga zapobiegać powstawaniu ich w przyszłości oraz poprawia widoczność śladów po niedoskonałościach i blizn teksturalnych. To produkt, który łączy w sobie skuteczność retinolu (0,25%) i 2% kapsułkowego kwasu salicylowego z kojącymi i łagodzącymi właściwościami innych składników, takich jak: ZO-RRS2® (ekskluzywny kompleks roślinnych komórek macierzystych działa kojąco na skórę i łagodzi widoczne zaczerwienienia, pomaga wzmocnić naturalną barierę ochronną skóry), azeloglicynę* i ekstrakt z owoców dzikiej róży (ma udowodnione działanie pomagające zmniejszyć nadmiar sebum). Azeloglicyna działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. W składzie znajdziemy też kwas traneksamowy nowej generacji, który minimalizuje widoczność czerwonych i brązowych śladów po wypryskach, zapewniając równomierny koloryt skóry.

ZO® Skin Health Retinol + Blemish Complex, 580 zł/50 ml

NA ZMARSZCZKI I UTRATĘ JĘDRNOŚCI

Radical Night Repair to zaawansowany preparat odbudowujący na noc, którego głównym składnikiem jest 1% retinol zamknięty w oleosomach. Dzięki temu jest stopniowo uwalniany do skóry przez około 6-8 godzin, kumulując się głównie w naskórku. Takie powolne uwalnianie retinolu pomaga zmniejszyć jego działanie drażniące. Szczególnie polecany jest dla osób z zaawansowanymi oznakami starzenia, takimi jak linie, zmarszczki i nierówny koloryt skóry, w tym z objawami fotostarzenia. Preparat zawiera też wyciąg z owoców pieprzu syczuańskiego, olej z nasion słonecznika oraz ekstrakt z rozmarynu, czyli składniki, których działanie zwalcza stany zapalne i podrażnienia, kojąc i łagodząc skórę. Z kolei ZO-RSS2™ - ekskluzywny kompleks roślinnych komórek macierzystych szanty zwyczajnej oraz szarotki alpejskiej – zapewnia skuteczną ochronę antyoksydacyjną i zapobiegający uszkodzeniom skóry w przyszłości. Preparat może być wykorzystywany jako domowy peeling wśród pacjentów, których skóra osiągnęła już tolerancję na retinol.

ZO® Skin Health Radical Night Repair, 850 zł/60 ml

NA GŁĘBOKIE ZMARSZCZKI I NIERÓWNĄ STRUKTURĘ SKÓRY

Wrinkle + Texture Repair to krem redukujący zmarszczki i poprawiający wygląd skóry. Zawiera 0.5% retinolu w układzie mikroemulsji, która błyskawicznie uwalnia retinol przede wszystkim do skóry właściwej, ale również do naskórka. Produkt przeznaczony dla osób z zaawansowanymi oznakami starzenia, takimi jak głębokie linie i zmarszczki. Idealny dla zmagających się z szorstką, chropowatą i zniszczoną słońcem cerą. Odpowiedni w redukowaniu przebarwień. Wykorzystywany w przebiegu leczenia zmian trądzikowych. Obok retinolu znajdziemy też: wyciąg z brokułu, olej z nasion słonecznika - składniki wykazujące działanie przeciwzapalnie, dzięki swoim właściwościom pomagają ukoić i wyciszyć podrażnioną skórę, ZPRO™ – kompleks łączący peptyd biomimetyczny stymulujący produkcję kolagenu i kwasu hialuronowego oraz kultury komórek macierzystych Budlei Dawida, które chronią i wzmacniają komórki skóry oraz ZCORE™ - kompleks złożony z peptydu biomimetycznego Caprooyl tetrapeptide-3 oraz wyciągu z Nostrzyka lekarskiego. Stymuluje produkcję najważniejszych komponentów budulcowych skóry (kolagenu, fibronektyny i lamininy i zapewnia stabilność strukturalną tych białek.

ZO® Skin Health Wrinkle + Texture Repair, 745 zł/50 ml

NA PRZEBARWIENIA

W przypadku zmian barwnikowych najlepszy będzie Retinol Skin Brightener, dostępny trzech wersjach stężenia retinolu: 0,25%, 0,5% i 1%. To preparat, który przyspiesza powierzchniową odnowę skóry, dzięki czemu szybko poprawia jej wygląd, wyrównuje koloryt, rozjaśnia i wygładza. Głównym zadaniem Retinol Skin Brightener jest hamowanie produkcji pigmentu oraz jego równomierna dystrybucja do komórek skóry. Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii, w której retinol zamknięty jest w oleosomach, jego uwalnianie do skóry jest kontrolowane (od 6 do 8 godzin) i mniej drażniące, przy zapewnieniu maksymalnego efektu rozjaśniania. Wielokierunkowe działanie preparatu powoduje również wzmocnienie skóry, dzięki czemu staje się bardziej odporna na powstawanie przebarwień w przyszłości. Produkt wykazuje również właściwości łagodzące zaczerwienienia i kojące, zapewnia ochronę antyoksydacyjną, jest przyjemny w stosowaniu. Stężenie retinolu i plan pielęgnacji powinien dobrać ekspert.

ZO® Skin Health Retinol Skin Brightener 0,25%, 0,5% lub 1% - 485 zł|560 zł | 640 zł