Retro historia polskiego beauty! Na otwarcie tej perfumerii czekali wszyscy. Zmienili zasady gry na rynku kosmetycznym

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Sephora to bez wątpienia światowy gigant rynku kosmetycznego. Dla wielu osób w Polsce to właśnie sklepy Sephory były przestrzenią, gdzie po raz pierwszy pojawiły się luksusowe kosmetyki. Sieć dzisiaj regularnie uzupełnia swój asortyment o kolejne nowe marki. Zaledwie w ubiegłym roku w polskiej Sephorze debiutowała marka Haus Labs od Lady Gagi, a zaledwie kilka dni temu asortyment został poszerzony o kosmetyki do makijażu od luksusowego brandu Rabanne Makeup.

Jak to się wszystko zaczęło?

Perfumerie Sephora to światowy fenomen. Sieć jest największą tego rodzaju w całej Europie. Pierwszy sklep Sephory został otwarty w 1970 roku w Paryżu. Gdy Dominique Mandonnaud otwierał swój pierwszy sklep marki kosmetyczne był skrzętnie ukrywane przed klientami. Praktycznie niemożliwe było testowanie i sprawdzanie. To właśnie Dominique Mandonnaud zrewolucjonizował to podejście dając klientom szansę "dotykania" kosmetyków. Obecnie Sephora to globalne imperium posiadające sklepy na całym świecie. Największy stacjonarny sklep znajduje się w Hiszpanii i ma 1 800 m² powierzchni.

Jaki jest sekret popularności Sephory?

Sephora to bogactwo marek. Znajdziemy tam praktycznie wszystko, co jest trendy w świecie beuaty - od produktów do makijażu, przez pielęgnację, kończąc na luksusowych perfumach. Sephora zawsze jest na bieżąco z kosmetycznymi nowinkami i oferuje klientom możliwość testowania najlepszych marek. W obecnych latach to między innymi Drunk Elephant, Charlotte Tilbury, Rare Beauty oraz Fenty Beauty.

- W magicznym i kolorowym świecie Sephora możesz odkryć, jak pachną perfumy, które wpadły Ci w oko, wypróbować najnowsze cienie do powiek i tusze do rzęs, sprawdzić, jaki kolor szminki pasuje do Twojej ulubionej sukienki, a jaki podkład do twarzy naturalnie wyrówna koloryt cery. W Sephora znajdziesz bestsellerowe nowości kosmetyczne do pielęgnacji: kremy do twarzy i balsamy do ciała, profesjonalne kosmetyki do włosów, jak również perfumy damskie i męskie oraz kosmetyki do makijażu najlepszych marek - czytamy na stronie polskiej Sephory.

Pierwsza Sephora w Polsce

W Polsce Sephora otworzyła swój pierwszy sklep w 1999 roku. Było to wielkie wydarzenie w świecie beauty. Pierwszy sklep Sephory w Polsce zlokalizowany był w Centrum Handlowym King Cross w Bydgoszczy. Dzisiaj Sephora w Polsce działa stacjonarnie oraz online. Sieć perfumerii chętnie angażuje się w różnoraki akcje społeczne, jak wspierania parad równości oraz współpracą z fundacją Sukces Pisany Szminką.