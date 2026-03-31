Rewolucja dla cienkich włosów. Więcej objętości. Więcej pewności siebie

Brak objętości to jedno z najczęstszych wyzwań cienkich włosów. Odpowiedzią na nie jest nowość L’Oréal Paris Elseve Collagen Lifter – domowa rutyna, która wykorzystuje innowacyjne peptydy kolagenowe – teraz opracowane z myślą o włosach.

OBJĘTOŚĆ ZACZYNA SIĘ OD WŁAŚCIWEJ PIELĘGNACJI

Włókna cienkich włosów mają mniejszą średnicę u nasady niż włosy grubsze, przez co są mniej sztywne, bardziej delikatne i podatne na elektryzowanie oraz łamanie. W efekcie takie włosy łatwiej się plączą, trudniej je ułożyć, a fryzura może wyglądać na oklapniętą i pozbawioną objętości. L’Oréal Paris rozumie, że relacja z włosami bywa skomplikowana, dlatego marka opracowała przełomowe rozwiązanie, które pozwala uzyskać natychmiastową, trwałą objętość i zdrowszy wygląd włosów. Zainspirowana biologią włosa i wzmocniona składnikami znanymi ze świata pielęgnacji skóry, gama Elseve Collagen Lifter została stworzona z myślą o cienkich włosach – redefiniując pojęcie objętości dzięki nowoczesnym formułom z peptydami kolagenowymi.

POZNAJ PIERWSZĄ RUTYNĘ ELSEVE ZWIĘKSZAJĄCĄ OBJĘTOŚĆ WŁÓKNA WŁOSA

Kolagen, zbudowany z peptydów kolagenowych, jest głównym białkiem występującym w skórze i tkankach łącznych. Obecny jest także u nasady włosa, wokół cebulki. Elseve Collagen Lifter zawiera peptydy kolagenowe, poprawiając teksturę i objętość włosów. Naukowo udowodniono, że natychmiast poprawiają uniesienie u nasady. Tworząc powłokę wokół włókna włosa, zapewniają objętość od nasady po końce i sprawiają, że włosy wyglądają na wyraźnie pełniejsze nawet przez 72 godziny*.

Elizabeth Bouhadana, Global Scientific Director L’Oréal Paris:

„Przez wiele lat badania L’Oréal koncentrowały się na zwiększeniu średnicy włókna włosa, aby poprawić jego objętość. Nowa gama Elseve Collagen Lifter to przełomowe podejście, oparte na naszym odkryciu, że 4 mm pod skórą głowy cebulka włosa jest otoczona kolagenową osłonką, która naturalnie wzmacnia włókno od środka. To zainspirowało nas do stworzenia kolagenowej otuliny działającej jak ‘egzoszkielet’, wspierający każdy włos od nasady aż po końce, zapewniający trwałą, lekką objętość bez usztywnienia.”

TRZY KROKI DO NATYCHMIASTOWEJ OBJĘTOŚCI, KTÓRA TRWA

Elseve Collagen Lifter szampon zwiększający objętość włosów

Delikatnie oczyszcza skórę głowy i włosy, przygotowując je na efekt uniesienia u nasady. Szampon wspiera odbicie włosów od nasady, dzięki czemu objętość wygląda naturalnie, bez efektu sztywności i bez obciążenia. Sprawdzi się w codziennej pielęgnacji, gdy zależy Ci na widocznie pełniejszej fryzurze - przed pracą, po treningu lub zawsze wtedy, gdy chcesz uzyskać świeży look i objętość już po pierwszym myciu.

Elseve Collagen Lifter odżywka pogrubiająca włókna włosa

Odżywka uzupełnia codzienną pielęgnację, nadając fryzurze lekkość i sprężystość. Formuła pomaga pogrubić włókna włosa i zwiększyć objętość fryzury nawet do 72 godzin*, jednocześnie intensywnie nawilżając pasma. Włosy stają się bardziej elastyczne, miękkie w dotyku i wyraźnie pełniejsze na całej długości. Odżywka sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i przed stylizacją.

Elseve Big Hair Day odświeżający spray zwiększający objętość włosów

To szybkie rozwiązanie dla cienkich włosów pozbawionych objętości. Unosi włosy u nasady już w kilka sekund, przywracając fryzurze świeżość i lekkość bez konieczności mycia. Formuła została wzbogacona o peptydy kolagenowe, które poprawiają sztywność włókien włosów, unosząc je u nasady w 3 sekundy** o 0,4cm***.

Stosuj na suche włosy w dowolnym momencie: po myciu lub między nimi. Wstrząśnij, rozpyl z odległości 15 cm u nasady i wmasuj palcami. Odwróć głowę do dołu, spryskaj ponownie u nasady i wmasuj dla dodatkowego uniesienia.