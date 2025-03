Rewolucja w pielęgnacji retinolem

Co zrobić, by każdy dzień był Dniem Pięknych Włosów? Agnieszka Niedziałek poleca kultowy kosmetyk

Dziś Lancôme kontynuuje rewolucję Rénergie, prezentując nowe, unikalne podejście do retinolu. Wspierane zaawansowaną ekspertyzą w zakresie dbania o cerę Rénergie C.R.x. Triple Serum Retinol przenosi nas w nowy wymiar skuteczności walki o piękną skórę, odnawiając ją w 100% w czasie 2x szybszym niż sam retinol1.

REWOLUCJA W PIELĘGNACJI Z RETINOLEM

NOWY WYMIAR SKUTECZNOŚCI DLA KAŻDEGO

Retinol to jeden z najskuteczniejszych składników aktywnych stosowanych w przemyśle kosmetycznym. Działa przeciwstarzeniowo, redukuje zmarszczki na czole i między brwiami, likwiduje drobne linie, zwęża pory, ujędrnia skórę oraz poprawia jej teksturę.

Dziś Lancôme prezentuje nowe, przełomowe rozwiązanie, łączące dotychczas niekompatybilne wydawałoby się substancje: retinol oraz witaminę C, które wraz z X-Peptide tworzą uikalną formułę o wysokiej skuteczności.

Dzięki Rénergie C.R.x. Triple Serum Retinol, retinol zyskał nowe oblicze. Ta formuła jest mocniejsza i skuteczniejsza niż retinol stosowany samodzielnie, a jednocześnie nie podrażnia skóry i mogą ją stosować osoby, które wcześniej nie używały tego składnika aktywnego. Sprawdzony przez dużą grupę różnorodnych kobiet, gwarantuje niezrównane rezultaty, niezależnie od wieku, karnacji, typu czy wrażliwości cery. Idealnie sprawdza się w każdej sytuacji – nie ważne z jakim propblemem przyjdzie się mu mierzyć: od niejednolitego kolorytu po rozszerzone pory i zmarszczki.

POTRÓJNA DAWKA SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH DLA W PEŁNI ODNOWIONEJ SKÓRY

3 SKUTECZNE SUBSTANCJE W OPAKOWANIU NOWEJ GENERACJI

Opatentowane do 2039 roku nowe Rénergie C.R.x. Triple Serum Retinol naturalnie wpisuje się w dziedzictwo Lancôme. Łączy bowiem jedne z najskuteczniejszych składników aktywnych w potrójnej dawce, zapewniając zupełnie nowy wymiar skuteczności. Po raz pierwszy w formule Rénergie C.R.x. Triple Serum Retinol znalazły się czysty retinol, czysta witamina C oraz kojący X-Peptide. Serum jest tak efektywne i tak doskonale łagodzi podrażnienia, że 96% badanych kobiet przynało, że doświadczyło najlepszej kondycji swojej skóry2.

CZYSTY RETINOL: serum-emulsja z czystym retinolem koryguje wszystkie oznaki starzenia.

CZYSTA WITAMINA C: żelowe serum z zawartością czystej witaminy C rozświetla skórę.

X-PEPTYD: kremowe serum zawierające X-Peptyd koi, wygładza oraz odbudowuje skórę.

Rénergie C.R.x. Triple Serum Retinol umieszczone zostało w specjalnie zaprojektowanej, nowatorskiej butelce. Formuła, skalibrowana w trzech oddzielnych komorach, jest chroniona przed zanieczyszczeniami i światłem.

ZAUFANY SOJUSZNIK KAŻDEGO

DOŚWIADCZ NAJLEPSZEJ KONDYCJI SWOJEJ SKÓRY

Odkryj nasze przełomowe rozwiązanie o klinicznie dowiedzionym działaniu na uporczywe zmarszczki, utratę sprężystości i pory:

-24% zmarszczek na czole

-23% zmarszczek między brwiami

-24% widoczność porów

+18% jędrność skóry

SERUM O WYJĄTKOWEJ MOCY REGENERACJI

SKIN CYCLING DLA NAJLEPSZEJ KONDYCJI SKÓRY

Ponieważ retinol jest silnym składnikiem aktywnym, eksperci zalecają stopniowe włączanie go do rutyny w celu retinizacji skóry i jej dostosowania się do działania molekuły. Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z poniższą rutyną:

Tydzień 1 - ROZPOCZĘCIE: Stosuj Rénergie C.R.x. Triple Serum Retinol raz na trzy dni.

Tydzień 2 – PRZYSTOSOWANIE: Stosuj C.R.x. Triple Serum Retinol co drugi dzień.

Tydzień 3 – PEŁEN POTENCJAŁ: Stosuj C.R.x. Triple Serum Retinol codziennie.

Do pozostałych aplikacji używaj Rénergie H.C.F. Triple Serum. Wzbogacone kwasem hialuronowym, witaminą C + niacynamidem oraz kwasem ferulowym, odbudowuje skórę warstwa po warstwie:

Warstwa 1: zmarszczki

Warstwa 2: przebarwienia

Warstwa 3: utrata objętości.

H.P.N. UVMUNE SPF50 CREAM

PIERWSZY LUKSUSOWY KREM PRZECIWSTARZENIOWY Z FILTREM SPF50

Krem Rénergie H.P.N. 300-peptide jest niekwestionowanym autorytetem w pielęgnacji regenerującej skórę. Zapewnia kobietom wyjątkowe efekty dzięki kombinacji niezawodnych składników. Sprawia, że skóra regeneruje się szybciej niż jej tempo stażenia się.

Po raz pierwszy badacze Lancome połączyli kwas hialuronowy, ponad 300 rodzajów peptydów i moc niacynamidu w jednym, wyjątkowym kremie. W przeprowadzonych testach okazało się, że skóra kobiet w wieku 40-59 lat stosujących krem regenerowała się szybciej - w tempie porównywalnym do tempa regeneracji skóry młodszych osób.

Obecnie Rénergie H.P.N. 300-peptide cream wkracza w nową erę. Najskuteczniejsza pielęgnacja przeciwstarzeniowa spotyka się tu z najlepszą ochroną przeciwsłoneczną. H.P.N. UVMUNE SPF50 Cream to pierwszy krem redukujący widoczne oznaki upływajacego czasu, łączący 300 pionierskich peptydów, znanych już z ikonicznego H.P.N. i przełomową technologię UVMUNE wspieraną opatentowanym Mexorylem 400. Dowiedziono, że ta chroniona 8 patentami innowacja koryguje przebarwienia powstałe na przestrzeni 8 lat3. Zabezpieczając skórę przed najdłuższym promieniowaniem UVA, odpowiedzialnym za pojawienie się symptomów fotostarzenia (przebarwienia, wiotczenie, zmarszczki) z H.P.N. UVMUNE SPF50 Cream, jednocześnie korygujemy i chronimy ją przed wystąpieniem oznak wpływu słońca na jej wygląd i funkcjonowanie.

NASZE NAJSKUTECZNIEJSZE ROZWIĄZANIE PRZECIWSTARZENIOWE SPOTYKA SIE Z NAJLEPSZĄ OCHRONĄ UV

NOWA SYNERGIA ZAAWANSOWANYCH SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH

Rezultaty oferowane przez ulubiony krem naszych klientów - Rénergie H.P.N. 300-peptide cream zostały wzbogacone o ochronę UV, zapewniając niezrównane dzialanie:

300 peptydów: owoc 40-letniej ekspertyzy marki, Rénergie H.P.N. UVMUNE SPF50 Cream, zawiera koncentrat 300 legendarnych peptydów Lancome. To wyjątkowy przełom w naukach o regeneracji: w kremie znajdziemy nieosiągalną do tej pory liczbę rodzajów tych naturalnych molekuł, pomagających skórze zregenerować się szybciej niż wskazuje na to jej faktyczny wiek.

Mexoryl 400: poparta 6 publikacjami naukowymi, 25 patentami i 65 badaniami, technologia UVMUNE opiera się na najlepszej technologii anty-UV opracowanej przez Grupę L'Oréal. Jej gwiazdą jest opatentowana cząsteczka: Mexoryl 400, gwarantująca najwyższą ochronę przed najbardziej zdradliwymi promieniami UV, znanymi jako długie promieniowanie UVA (o długości od 380 nm do 400 nm) oraz koryguje oznaki fotostarzenia takie jak przebarwienia, zmarszczki czy wiotkość.

NIEWYCZUWALNY NA SKÓRZE

TAK, JAKBYŚ WCALE NIE NOSIŁA FILTRA SPF

Nowa konsystencja i wykończenie sprawiają, że Rénergie H.P.N. UVMUNE SPF50 Cream jest aksamitny w dotyku, nie pozostawia białej, tłustej warstwy i sprawia, że skóra jest miękka oraz świetlista.

UDOWODNIONE DZIAŁANIE PRZECIWSTARZENIOWE

EFEKTY WIDOCZNE PRZY KAŻDYM ZASTOSOWANIU

H.P.N. UVMUNE SPF50 Cream ujędrnia skórę już w ciągu zaledwie 4 godzin5 oraz redukuje przebarwienia, które pojawiły sie w ciągu 8 lat, czego dowiodły przeprowadzone testy kliniczne5.

KOMPLEKSOWY PROTOKÓŁ STOSOWANIA RETINOLU

RÉNERGIE ROZPOCZYNA REWOLUCJĘ W PIELĘGNACJI Z RETINOLEM

Eksperci do spraw pielęgnacji skóry zalecają codzienne stosowanie ochrony przeciwsłonecznej przy stosowaniu formuł z retinolem. Rénergie C.R.x. Triple Serum Retinol i Rénergie H.P.N. UVMUNE SPF50 Cream to uzupełniający się duet przeznaczony dla wszystkich karnacji, typów i wieku skóry. Zastosuj Rénergie C.R.x. Triple Serum Retinol, a następnie Rénergie H.P.N. UVMUNE SPF50 Cream w ciągu dnia, aby doświadczyć najlepszej kondycji swojej skóry.

PRZYSZŁOŚĆ TWOJEJ SKÓRY ZACZYNA SIĘ DZIŚ Z LANCÔME SKIN SCREEN

Rozpocznij swoją podróż ku najlepszej kondycji skóry ze Skin Screen: nasza najnowocześniejsza analiza stanu skóry inspirowana urządzeniami wykorzystywanymi przez dermatologów jest dostępna w wybranych punktach sprzedaży Lancôme. Odkryj przełomowe połączenie technologii światła trójpolaryzacyjnego, łączącej światło spolaryzowane krzyżowo z błyskami UV i sztuczną inteligencją, która ocenia 11 kluczowych parametrów skóry, w tym teksturę, zaczerwienienia, przebarwienia, widoczne pory, zmarszczki i drobne linie, uszkodzenia spowodowane światłem UV, nawilżenie, jędrność, cienie pod oczami, kurze łapki i opuchliznę.

Każde zdjęcie jest analizowane za pomocą algorytmu deep learning o 97% dokładności, podającego stan każdego parametru skóry i zapewniającego wiedzę, która pozwala odpowiednio dostosować rutynę pielęgnacyjną do kondycji skóry.

i Autor: materiały prasowe LANCÔME