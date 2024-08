Rewolucja w regeneracji skóry podrażnionej eksponowanej na promienie UV

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Skóra to narząd, który nieustannie się odnawia. Jej pełna regeneracja to cykl trwający około 28 dni, a wraz z wiekiem cykle te mogą się wydłużać. Promieniowanie UV, HEV, zanieczyszczenia czy mechaniczne uszkodzenia, to tylko niektóre czynniki, które naruszają barierę skóry i sprawiają, że organizm zaczyna wysyłać sygnały do rozpoczęcia procesu naprawy.

W czerwcu tego roku gama CICALFATE+ od Avène, ukierunkowana na wspomaganie regeneracji, kojenie i oczyszczanie wrażliwej, podrażnionej skóry, powiększyła się o jedyną w swoim rodzaju nowość – Multiochronny krem regenerujący SPF 50+.

Jest to prawdziwa rewolucja w regeneracji skóry podrażnionej, eksponowanej na promieniowanie UV. Można go stosować po powierzchownych zabiegach dermatologicznych lub po wykonaniu tatuażu1. Nie zawiera alkoholu ani silikonów. Skład produktu wyróżnia opatentowany filtr TriAsorB™2, efekt 20 lat pracy Laboratoriów Pierre Fabre, który zapewnia ultraszerokie spektrum ochrony przed promieniowaniem UVB, UVA oraz światłem niebieskim HEV (w dużej mierze odpowiedzialnym za przebarwienia). Dzięki wyjątkowemu połączeniu składników krem ten:

1. KOI I REGENERUJE podrażnioną, wrażliwą skórę, ograniczając ryzyko namnażania się bakterii.

2. CHRONI przed promieniami słonecznymi i uszkodzeniami zewnętrznymi, zapewniając optymalną regenerację naskórka.

3. DZIAŁA PRZECIW PRZEBARWIENIOM: zapobiega ryzyku hiperpigmentacji związanemu z ekspozycją na słońce zmian skórnych lub

podrażnień (po 3 tygodniach stosowania zmniejsza o 34% czerwone przebarwienia3).

4. ZAPEWNIA NAWILŻENIE SKÓRY przez 24 godziny dzięki zawartości kwasu hialuronowego,4.

Uszkodzenia zewnętrzne, a w szczególności te spowodowane przez promienie UV i HEV, osłabiają mechanizmy regeneracyjne podrażnionej skóry i sprzyjają pojawianiu się przebarwień. Co więcej, zmiany oraz podrażnienia na powierzchni skóry mogą prowadzić do zaburzeń pigmentacji w trakcie procesu gojenia oraz prowadzić do tzw. hiperpigmentacji – czyli powstawania ciemniejszych plam na skórze na skutek zwiększonego wytwarzania melaniny. Warto więc zadbać o swoją skórę i wesprzeć jej regenerację – zwłaszcza w gorącym, letnim okresie.

1 Tatuaż po odbudowie naskórka.2 Opatentowane składniki [C+-Restore]™ i TriAsorB™.3 Ocena instrumentalna; 87 osób z podrażnioną skórą; 2 aplikacje dziennie przez 21 dni.4 Pomiar nawilżenia po 24 godzinach po pojedynczej aplikacji u 21 osób.