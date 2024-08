Moda na jesień! Wielki powrót trendów Ten sezon zdominuje jeden styl

Nadchodzące, wrześniowe dni to dobry czas na garnitur. W modzie będą damskie, trzyczęściowe garnitury. W ten sezonie kamizelka okaże się sprzymierzeńcem. Jak co roku, jesienią do mody wracają klasyczne kolory. W tym roku focus jest na czerń i biel najlepiej w połączeniu. Geometryczne wzory i szachownica będzie królować w wielu stylizacjach. Jesień 2024 to także kokardy. To zdecydowanie najgorętszy dodatek nadchodzącego sezonu.

Kolekcja COS na jesień stawia na klasykę - szerokie spodnie i wygodne marynarki. Stylizacje zapewniają luz, a są przy tym eleganckie i szykowne. To brytyjskie poczucie stylu, które sprawdzi się na co dzień jak i od święta.

Nowa kolekcja COS

