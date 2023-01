Rób to, co kochasz!

Wyjątkowy Pop Up Store. To trzeba zobaczyć

Posiadanie hobby może wpłynąć na zmniejszenie stresu, poprawić funkcjonowanie mózgu, zmienić na lepsze nasze zdrowie i relacje. Wiedziałaś? Naukowcy potwierdzają, że hobby ma także pozytywny wpływ na naszą samoocenę, a także poczucie wartości. Przemęczenie i przepracowanie z kolei może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak kłopoty ze snem, depresja, huśtawki emocjonalne. Znalezienie hobby i zaplanowanie zajęć z nim związanych gwarantuje, że będziesz dawać sobie regularną dawkę przyjemności i radości. Warto! Co więcej – nie chodzi o to, żebyś była w czymś najlepsza, tak naprawdę nie musisz nikomu mówić co jest twoim ulubionym zajęciem. Zamiast się krytykować skup się na tym, jak się wtedy czujesz, o czym myślisz, jak reaguje twoje ciało. Próbuj też nowych rzeczy – nawet jeśli nie wychodzą ci najlepiej, może dają ci tyle przyjemności samym faktem ich wykonywania, że poczujesz satysfakcję. Bądź uważna i odkrywaj nowe prawdy o sobie samej. A odrobina tajemniczości tylko podkręci twoją atrakcyjność!

Zrób to dla siebie

Stosowanie kosmetyków, które sprawiają zmysłową przyjemność i gwarantują nam czyste, zdrowe składniki natychmiast poprawia nastrój. Przedstawiamy kilka produktów, których używanie ma dobroczynny wpływ na nasze ciało i psychikę. I daje dużo radości.

Dobre dla twarzy

Nuxe Insta-Masque Detoksykująca Maska Rozświetlająca to intensywnie czarny żel, który w trakcie zmywania zmienia się w mleczko. Maska zawiera 2 naturalne składniki: zmiękczającą, tonizującą i kojącą Wodę Różaną oraz Węgiel Drzewny, który w prosty i szybki sposób usuwa zanieczyszczenia. Po zastosowaniu tej maski skóra, już po 2 minutach, staje się promienna, rozświetlona i pełna blasku. Zawiera 96,2% składników pochodzenia naturalnego. Nałóż maseczkę obficie na całą twarz omijając okolice oczu. Pozostaw na dwie minuty, kolejno zwilżonymi dłońmi rozmasuj kosmetyk, dzięki temu z żelowej konsystencji zamieni się on w delikatne mleczko. Po tej czynności umyj twarz wodą. Jej świeżą, drzewną woń będącą połączeniem cedru i bergamotki będziesz wspominać za każdym razem patrząc na swoją na zachwycającą, pełną blasku cerę.

Doskonałe dla dekoltu

EISENBERG Paris Neck, Bustline And Breast Cream to krem do pielęgnacji szyi, dekoltu i biustu, którego zmysłowy zapach zapewnia doznania, jak w prawdziwym SPA. Ten lekki i delikatny krem to wyjątkowa kuracja przeciwstarzeniowa. Jego kompletna formuła pomaga zachować witalność komórek i młodość skóry od podbródka po piersi. Delikatna, aksamitna, nietłusta konsystencja subtelnie wtapia się w skórę i natychmiastowo wchłania, zapewniając głębokie nawilżenie i regenerację. Bogactwo naturalnych dobroci, w tym wyciąg z komórek macierzystych lotosu japońskiego, silnie przeciwstarzeniowa roślinna adenozyna, kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej oraz wyciąg ze skrzypu polnego – regenerują i wzmacniają skórę biustu. Efekty są spektakularne, przekonaj się sama.

Idealne dla ciała

Medilâge – zwykłe połykanie kapsułki, jaką radość może mi to dać? – pomyślisz. Otóż to nie są zwyczajne kapsułki, ale metoda suplementacji, dzięki której twój metabolizm powróci do swojej najlepszej formy. Medilâge métabolisme bazuje na Sinetrol® Xpure C1, czyli opatentowanym składniku wytwarzanym z soku, skórki i nasion pomarańczy, grejpfrutów oraz guarany. W skrócie jego działanie przestawia nasz metabolizm na pozyskiwanie energii ze zgromadzonego zapasu tłuszczów, co przekłada się na spadek masy ciała i redukcję wagi. Przy okazji dba też o zdrową skórę oraz pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym i w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.

i Autor: Materiały prasowe Pielęgnacja