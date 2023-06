Rozjaśnienie i pobudzenie dla zmęczonej i poszarzałej skóry. Podaruj jej dawka odżywienia

Jak malować oczy przy opadającej powiece? Ten trik z cieniami do powiek musisz znać. Jeden prosty szczegół sprawi, że oko się otworzy i będziesz wyglądała młodziej

By twoja skóra wyglądała zawsze zdrowo i promiennie, postaw na rytuał pielęgnacyjny wzbogacony o skuteczne ekstrakty antyoksydacyjne, takie jak: kwas hialuronowy naturalnego pochodzenia, ekstrakt z jaśminu, cytrusów czy witaminę C. Każdego dnia będą wzmacniać Twoją skórę i chronić ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, jak szybki i intensywny tryb życia. Świeże, lekkie konsystencje o subtelnym zapachu sprawiają, że ich aplikacja to czysta przyjemność. Nie tylko zredukują pierwsze oznaki starzenia, ale też odżywią, pozostawiając ją odświeżoną, wzmocnioną i rozświetloną. Wszystkie produkty zawierają wegańskie formuły i posiadają certyfikaty Cosmetique Charte CosmeBio i COSMO ORGANIC.

NOWOŚĆ! NUXE Prodigieuse® BOOST Rozświetlające serum z witaminą C

Certyfikowane, organiczne serum z witaminą C wygładza i natychmiastowo rozświetla skórę. Wystarczą tylko 3 krople, żeby dodać skórze blasku. Zawiera aż 5 % stabilizowanej witaminy C naturalnego pochodzenia, która posiada potrójne działanie: rozświetlające, przeciwstarzeniowe i antyoksydacyjne. Jego odświeżająca i lekka formuła stapia się ze skórą, uwalniając moc stabilizowanej witaminy C i kwasu hialuronowego pochodzenia naturalnego. Skóra błyskawicznie zostaje wygładzona, rozświetlona i wydaje się jaśniejsza. Serum zapewnia 8-godzinną skuteczność antyoksydantów w celu redukowania działania wolnych rodników i ochrony skóry przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Przy regularnym stosowaniu eliminuje pierwsze oznaki starzenia, napina i wypełnia skórę. Zawiera nuty zapachowe w 100% pochodzenia naturalnego.

NUXE Prodigieuse® BOOST Rozświetlająca maska detoksykująca

Efekt maksymalnego rozświetlenia już w 5 minut! Odświeżająca maska z ekstraktem z cytrusów wmasowana w skórę zmienia konsystencję z żelowej w oleistą. Dzięki tej niezwykłej formule, a także subtelnemu odświeżającemu zapachowi w 100% pochodzenia naturalnego, zapewnia niesamowicie przyjemne ultrasensoryczne doznania. W kontakcie z wodą ponownie się przekształca, tym razem z olejku w delikatne mleczko, które z łatwością spłukuje się wraz z wszelkimi zanieczyszczeniami. Efekt oczyszczenia, wygładzenia i napięcia jest widoczny i natychmiastowy.

NUXE Prodigieuse® BOOST Multi-korekcyjny żel-krem rozświetlający

Żelowy krem o lekkiej konsystencji i niezwykle delikatnym matowym wykończeniu dla skóry normalnej i mieszanej. Połączenie kompleksu przeciwutleniającego z kwiatu jaśminu z działaniem wygładzającym kwasu hialuronowego naturalnego pochodzenia to codzienne wzmocnienie efektu obudzonej, świeżej, promiennej skóry, przy jednoczesnym opóźnianiu pierwszych oznak starzenia. Soczysty i odświeżający zapach jaśminu i liczi zapewnia dodatkowe doznania sensoryczne.

NUXE Prodigieuse® BOOST Multi-korekcyjny krem rozświetlający

Krem o jedwabistej, aksamitnej i miękkiej konsystencji świetnie sprawdzi się w pielęgnacji skóry normalnej i suchej. Połączenie kompleksu antyoksydacyjnego z kwiatu jaśminu z działaniem wygładzającym naturalnego kwasu hialuronowego to codzienne wzmocnienie efektu obudzonej, świeżej, promiennej skóry, przy jednoczesnym opóźnianiu pierwszych oznak starzenia. Zawiera bogaty w kwasy tłuszczowe olej macadmia, głęboko odżywia skórę. Dzięki soczystemu i odświeżającemu zapachowi jaśminu i liczi pielęgnacja staje się wyjątkowym sensorycznym doświadczeniem.

NUXE Prodigieuse® BOOST Multi-korekcyjny balsam pod oczy w żelu

Delikatna, bardzo orzeźwiająca konsystencja balsamu żelowego zawiera wyciąg z kofeiny, o właściwościach rozjaśniających i niwelujących opuchnięcia pod oczami. W składzie znajduje się też wzmacniający antyoksydacyjny ekstrakt z jaśminu oraz wygładzający i silnie nawilżający kwas hialuronowy naturalnego pochodzenia. W mgnieniu oka przeciwdziała skutkom przemęczenia i nieprzespanych nocy. Olej z orzechów laskowych, wybrany ze względu na swoją lekkość, wzmacnia ten delikatny obszar.

NUXE Prodigieuse® BOOST Regenerujący balsam olejkowy na noc

Relaksujący, nocny balsam dla natychmiastowego nawilżenia skóry. Skóra jest zrewitalizowana, a jej energia zostaje przywrócona. Otulona tą ultraskoncentrowaną konsystencją wzbogaconą o olej z orzechów makadamia regeneruje się w ciągu nocy. Podczas, gdy kompleks antyoksydacyjny z kwiatu jaśminu wzmacnia naturalne mechanizmy skóry, wyciąg z kwiatu Nopalu, znany ze swych właściwości wygładzających i rozświetlających, stymuluje odnowę komórkową. Efekt świetlistej cery i gładkich rysów twarzy po przebudzeniu. Miękka i otulająca konsystencja olejkowego balsamu bez tłustego wykończenia, zapewnia wyjątkową przyjemność stosowania.

NUXE Prodigieuse® BOOST Multi-perfekcjonująca baza wygładzająca

Baza upiększająca 5w1, która działa przeciwdziała zmęczeniu, niedoskonałościom i błyszczeniu się skóry. Krzemionka pochodzenia naturalnego absorbuje nadmiar serum. A dzięki ekstraktowi z jaśminu baza koryguje pierwsze oznaki starzenia się skóry, rozjaśnia poszarzałą cerę o nierównym kolorycie i redukuje skutki intensywnego trybu życia. Bezbarwna formuła odsłaniająca idealną skórę nawet bez makijażu, z naturalnym efektem „nagiej skóry” Ultralekka konsystencja świetnie sprawdzi się do każdego typu cery, pod lub na makijaż. Nie zawiera koloryzujących pigmentów. Efekt naturalnej, wygładzonej i pięknej cery.

