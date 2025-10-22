Ruszył ulubiony sezon wielu osób. Wyjątkowe okienka ze świata beaty nie tylko na grudzień

Kalendarze adwentowe Sephory to prawdziwa gratka dla każdego, kto ceni sobie wysokiej jakości produkty do makijażu, pielęgnacji skóry i włosów, a także perfumy. W eleganckich opakowaniach kryją się zarówno miniatury kultowych bestsellerów, jak i pełnowymiarowe kosmetyki znanych marek dostępnych w Sephora Collection oraz od innych renomowanych producentów.

Co znajdziemy w środku?

Zawartość kalendarzy adwentowych Sephora jest zawsze starannie dobrana i utrzymywana w tajemnicy aż do momentu otwarcia pierwszego okienka. Możemy jednak spodziewać się różnorodności produktów, które umilą nam każdy dzień grudnia. Często znajdziemy tam:

Produkty do makijażu: pomadki, cienie do powiek, tusze do rzęs, eyelinery, lakiery do paznokci i wiele innych.

Kosmetyki do pielęgnacji skóry: kremy do twarzy i ciała, serum, maseczki, olejki, balsamy do ust.

Produkty do pielęgnacji włosów: szampony, odżywki, maski, olejki.

Perfumy: miniaturki popularnych zapachów dla kobiet i mężczyzn.

Akcesoria kosmetyczne: pędzle do makijażu, gąbeczki, pilniczki i inne przydatne drobiazgi.

Różnorodność propozycji na każdy gust

Sephora dba o to, aby każdy mógł znaleźć idealny kalendarz adwentowy dla siebie lub swoich bliskich. W ofercie pojawiają się zazwyczaj różne warianty kalendarzy, różniące się zawartością i ceną. Możemy wybierać spośród:

Kalendarzy z produktami jednej marki: idealne dla fanów konkretnych brandów dostępnych w Sephora.

Kalendarzy z miksem bestsellerów różnych marek: doskonała okazja do wypróbowania nowości i kultowych produktów.

Kalendarzy tematycznych: np. skoncentrowanych na pielęgnacji skóry lub makijażu oczu.

Wielkich kalendarzy adwentowych: zawierających bogaty wybór pełnowymiarowych produktów dla prawdziwych entuzjastów kosmetyków.

Mniejszych kalendarzy: oferujących bardziej przystępną cenowo opcję z wyselekcjonowanymi miniaturkami.

Decydując się na kalendarz adwentowy Sephora, inwestujemy nie tylko w 24 dni pełne niespodzianek, ale także w wysoką jakość produktów i luksusowe doświadczenie.

Top 3 wspaniałe kalendarze adwentowe z Sephory. Musisz je poznać

SEPHORA COLLECTION Kalendarz adwentowy premium - 24 niespodzianki

Uwielbiasz kosmetyki? Mamy dla Ciebie coś wyjątkowego! Sięgnij po kalendarz adwentowy SEPHORA COLLECTION w edycji premium. Każdego dnia, od 1 do 24 grudnia, otwieraj śliczne, złote, metalowe pudełko i odkrywaj niespodziankę na dany dzień. Znajdziesz tu mnóstwo kosmetyków do makijażu, pielęgnacji i kąpieli oraz akcesoria. Specjalna niespodzianka czeka na Ciebie 24 grudnia – wyjątkowy produkt, który doda Ci blasku w te święta! W tym roku kalendarz jest jeszcze bogatszy: znajdziesz w nim aż 16 pełnowymiarowych produktów, 4 produkty w formacie podróżnym i 4 akcesoria. Pssst : gdy rozpakujesz już wszystkie 24 niespodzianki, zachowaj pudełko i daj mu drugie życie.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION Kalendarz adwentowy - 24 niespodzianki

Tegoroczny kalendarz adwentowy SEPHORA COLLECTION powraca w nowej formie bez numerowanych okienek. Każdego dnia po prostu losujesz niespodziankę. Włóż rękę do pudełka i daj się ponieść świątecznej magii. Jedyny wyjątek? 24 grudnia. Na ten dzień przygotowaliśmy specjalny produkt w edycji limitowanej, który doda blasku Twoim najpiękniejszym świątecznym stylizacjom. Odkryj wyjątkowy zestaw, w skład którego wchodzą kosmetyki do makijażu, pielęgnacji i kąpieli oraz akcesoria – bogaty wybór atrakcyjnych produktów, w tym 12 pełnowymiarowych opakowaniach.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION Calendrier de l'Après - Kalendarz poświąteczny - 7 kosmetycznych niespodzianek

7 dni, 7 kolejnych niespodzianek, które przedłużą magię świąt aż do końca roku. Kalendarz poświąteczny SEPHORA COLLECTION oferuje bogaty wybór niezbędnych produktów do makijażu i pielęgnacji skóry, dostępnych wyłącznie w standardowych rozmiarach.