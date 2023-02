Samarité i Herbus – razem w imię natury

To będzie jeden z najmodniejszych kolorów wiosny 2023. Klasyka w nowym wydaniu. Idealny dla kobiet po 50-tce, które chcą poczuć się młodsze i zwiewne, jak wicherek

Samarité i Herbus to dwa koncepty kosmetyczne polskiej firmy Zeme Pharm, które doskonale prezentują jej nadrzędne wartości. Receptury produktów oparto na składnikach od wieków znanych ze swojej skuteczności oraz bezpieczeństwa w pielęgnacji ciała, pozyskanych z szacunkiem dla natury. Tak oto „Sprawdzony sposób od wieków” to kolejna „Obietnica, która zawsze się spełnia”.

Samarité – „Obietnica, która zawsze się spełnia”

Filozofia Samarité wywodzi się z odległych czasów, gdy człowiek zapragnął posiąść autentyczne piękno i wieczną młodość. W ich poszukiwaniu Samarytanka przez stulecia odkrywała tajemnice lasu i zgłębiała lecznicze rytuały zielarek. Zawsze bowiem wiedziała, iż nadejdzie moment, który pozwoli czerpać z niezmierzonego bogactwa przyrody jeszcze obficiej. Samarité ufa naturze i dlatego serce kosmetyków do pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu oraz oczyszczania skóry stanowią receptury od wieków przekazywane z pokolenia na pokolenie, przez twórców marki jedynie dostosowane do wymagań współczesnego świata. Pierwszy raz tak skuteczne, zawansowane biotechnologicznie formuły dostępne są w naturalnym wydaniu.

Herbus – „Sprawdzony sposób od wieków”

Nadszedł ten moment, gdy mądrość ziół Samarité łączy moce z dawną mądrością ludową Herbus. Przecież kogut – dumnie wyeksponowany w logo marki i babka lancetowata – wiodący składnik jej receptur, od zarania dziejów towarzyszą człowiekowi jako sprzymierzeńcy, chroniąc jego zdrowie i zapewniając bezpieczeństwo. A teraz Herbus został partnerem i sprzymierzeńcem Samarytanki w jej misji niesienia pomocy i szerzenia dobra. W efekcie czerwone kremy z kogutem – balsam do ciała, krem do rąk i krem do stóp o najwyższej jakości i mocy działania, doskonale uzupełniają pielęgnację Samarité.

i Autor: Materiały prasowe Samarité i Herbus