Sekret perfekcyjnego makijażu tkwi w pędzlach. Sprawdź, których potrzebujesz

Pędzle do podkładu – podstawa perfekcyjnej cery

Pędzel do podkładu to jeden z najważniejszych elementów w kosmetyczce. Najczęściej ma płaski lub lekko zaokrąglony kształt i gęste, sprężyste włosie. Dzięki temu pozwala równomiernie rozprowadzić produkt i uzyskać naturalne wykończenie bez smug. Coraz większą popularnością cieszą się także pędzle typu kabuki – krótsze, bardzo zbite, które umożliwiają „wtłoczenie” podkładu w skórę. Dają one efekt wygładzonej, niemal idealnej cery.

W przypadku podkładów płynnych najlepiej sprawdzają się pędzle z syntetycznym włosiem, które nie chłonie produktu. To rozwiązanie nie tylko bardziej higieniczne, ale też ekonomiczne.

SEPHORA COLLECTION Pędzel Pro - Pędzel do podkładu 40

Pędzel SEPHORA COLLECTION PRO 40 idealnie służy do perfekcyjnej aplikacji podkładu. Najwyższej jakości główka wykonana jest z najwyższej jakości włosia wegańskiego*. Miękkie i elastyczne, syntetyczne włókna zapewniają efekt rozmycia, który robi różnicę. Efekt: podkład, który idealnie wtapia się w skórę. Wystarczy kilka kroków, aby wygładzić strukturę skóry i zredukować niedoskonałości.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Pędzle do pudru – lekkość i utrwalenie makijażu

Pędzel do pudru powinien być duży, miękki i puszysty. Jego zadaniem jest delikatne rozprowadzenie kosmetyku bez efektu maski. Zbyt zbite włosie mogłoby nałożyć zbyt dużą ilość produktu, co skutkowałoby ciężkim i nienaturalnym wyglądem.

Najczęściej spotykane są okrągłe pędzle, które pozwalają na szybkie oprószenie całej twarzy, ale dostępne są również bardziej spłaszczone modele – idealne do precyzyjnego utrwalania makijażu w strefie T. Dobrze dobrany pędzel do pudru sprawia, że makijaż wygląda świeżo i utrzymuje się znacznie dłużej.

SEPHORA COLLECTION 03 Pędzel do pudru — Intuicyjna aplikacja, doskonałe wykończenie

Pędzel do pudru Sephora Collection nie pozostawia miejsca na błędy: jest niezbędny do rozprowadzania i utrwalania pudru jednym gestem. Dzięki główce w kształcie kopuły i zwężającej się końcówce pędzel jest przydatny zarówno do równomiernego nakładania pudru na całej twarzy, jak i do bardziej precyzyjnej, kontrolowanej aplikacji. Niezależnie od tego, czy używasz pędzla do pudru do utrwalania, zarysowywania czy po prostu blendowania, zapewnia on łatwą aplikację w mgnieniu oka.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Pędzle do mokrego konturowania – precyzja i modelowanie twarzy

Konturowanie na mokro, czyli przy użyciu kremowych bronzerów, rozświetlaczy czy różu, wymaga odpowiednich narzędzi. Pędzle do tego typu produktów są zazwyczaj gęste, ale jednocześnie elastyczne, co pozwala na dokładne blendowanie bez powstawania plam.

Najczęściej mają ścięty lub zaokrąglony kształt, dzięki czemu łatwo dopasowują się do rysów twarzy – kości policzkowych, linii żuchwy czy nosa. Kluczowe jest tutaj płynne przejście między kolorami, dlatego dobre pędzle do mokrego konturowania nie tylko nakładają produkt, ale przede wszystkim pomagają go idealnie rozetrzeć.

SEPHORA COLLECTION 06 Uniwersalny pędzel do twarzy — Intuicyjna aplikacja, doskonałe wykończenie

Wielofunkcyjny pędzel do twarzy Sephora Collection jest niezbędny do perfekcyjnego wykonania całego makijażu twarzy za pomocą jednego pędzla w jednym geście. Dzięki zaokrąglonemu kształtowi i gęstemu włosiu pędzel jest wielofunkcyjny i może być używany do nakładania każdego rodzaju produktu: podkładu, bronzera, różu i rozświetlacza. Już nie musisz wybierać.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Dlaczego warto mieć różne pędzle?

Każdy z opisanych pędzli pełni inną funkcję i został zaprojektowany z myślą o konkretnym rodzaju kosmetyku. Używanie jednego narzędzia do wszystkiego nie tylko utrudnia wykonanie makijażu, ale też może pogorszyć jego trwałość i wygląd. Inwestycja w odpowiednie pędzle szybko się zwraca – makijaż wygląda lepiej, jest bardziej precyzyjny i po prostu łatwiejszy do wykonania.