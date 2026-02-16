Sekret wyszedł na jaw! Makijaż inspirowany serialem Bridgerton i zabiera nas na Królewski Bal Maskowy

„Bridgertonowie” od premiery w 2020 roku stali się jednym z największych fenomenów Netfliksa. Kostiumowy romans osadzony w realiach londyńskiej arystokracji epoki regencji przyciągnął przed ekrany dziesiątki milionów widzów na całym świecie, a kolejne sezony regularnie trafiały do czołówki najchętniej oglądanych produkcji platformy. Serial zdobył ogromną popularność nie tylko dzięki wciągającej fabule i wyrazistym bohaterom, lecz także dzięki odważnemu podejściu do historii, różnorodnej obsadzie i nowoczesnej ścieżce dźwiękowej. „Bridgertonowie” wywołali prawdziwą modę na styl regencyjny – od trendów ślubnych i modowych po tematyczne przyjęcia inspirowane serialem. Produkcja Shondy Rhimes stała się globalnym hitem popkultury, który udowodnił, że kostiumowy dramat może być jednocześnie świeży, zmysłowy i masowo oglądany.

Linia NYX PM x Bridgerton

NYX Professional Makeup Bridgerton Royal Treasures Lip Kit zestaw do makijażu ust błyszczyk + konturówka: Zestaw zapewnia ustom prawdziwie królewską metamorfozę. Konturówka podkreśla i modeluje kształt warg, a błyszczyk nadaje im pełnię, miękkość i efekt subtelnego powiększenia. Idealny na każdą okazję – od romantycznych spotkań po wielkie wyjścia – zapewnia perfekcyjny makijaż ust godny wyższych sfer.

i Autor: NYX/ Materiały prasowe

NYX Professional Makeup Bridgerton Royal Shimmer Skin Illuminating Puff: Ten złocisty puszek do ciała z brokatem został stworzony, by podkreślić atuty i otulić skórę świetlistym, królewskim blaskiem.Perłowe drobinki nadają każdemu odcieniowi skóry subtelne, złociste rozświetlenie – na twarzy, szyi i dekolcie. Przy każdym dotknięciu puszek uwalnia stopniowalny połysk, pozostawiając efekt miękkiego, eleganckiego wykończenia, które przyciąga spojrzenia.

i Autor: NYX/ Materiały prasowe

NYX Professional Makeup Bridgerton Royal Bridgerton Royal Reflections to coś więcej niż lusterko do makijażu – wyposażone w uchwyt w stylu vintage i ozdobne detale, stanowi idealne dopełnienie każdego makijażowego rytuału. Możesz ustawić je na toaletce lub wyeksponować jak biżuteryjny element dekoracyjny

i Autor: NYX/ Materiały prasowe

Pokaż swój talent i zostań gwiazdą konkursu NYX PM x Bridgerton

Z okazji premiery kolekcji NYX Professional Makeup x Bridgerton marka organizuje wyjątkowy konkurs konsumencki, w którym nagrodzeni zostaną uczestnicy o talencie makijażowym tak olśniewającym, że nie sposób przejść obok niego obojętnie. Poszukiwane są prawdziwe diamenty – kreatywne, odważne i gotowe zabłysnąć w wielkim stylu.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

Stworzyć makijaż inspirowany nową, limitowaną kolekcją i opublikować go na swoim profilu na Instagramie, oznaczając konto @nyxcosmetics_pl oraz dodając hashtagi: #nyxcosmeticspl #konkurs #NYXCosmeticsBalMaskowy.

W czasie trwania konkursu zakupić co najmniej 2 dowolne produkty marki NYX Professional Makeup na eZebra.pl, zachowując oryginał dowodu zakupu (paragon fiskalny lub fakturę imienną).

Czas trwania konkursu: 12.02.2026 r. – 19.02.2026 r. (do końca dnia)

Ogłoszenie wyników: 20.02.2026 r.

Pięć wyjątkowych talentów zostanie dostrzeżonych przez komisję konkursową. Zwycięzcy otrzymają: