Sephora Summer Vibes On Tour: po gorącym starcie w Warszawie, Kultowa barka płynie do Krakowa!

W tym roku Sephora rusza w trasę #SephoraSummerVibesOnTour, odwiedzając dwa miasta – Warszawę i Kraków. Na uczestników czeka wyjątkowa przestrzeń pełna beauty inspiracji, interaktywnych atrakcji i niespodzianek, które sprawią, że lato będzie jeszcze bardziej kolorowe. A jeśli nie możesz pojawić się na miejscu? Nic straconego – równolegle startuje druga odsłona viralowej gry online, w której do zdobycia jest ponad 100 000 nagród.

Gorący start w Warszawie: tłumy i niezapomniana zabawa!

Pierwsza lokalizacja #SephoraSummerVibesOnTour w Warszawie, która odbyła się w dniach 19–21 czerwca na Bulwarach Wiślanych (Barka Marina, Bulwar Smitha-Pattona), okazała się spektakularnym sukcesem! Mimo upalnej pogody, na pokład barki Sephora przybyły prawdziwe tłumy, spragnione letnich inspiracji i dobrej zabawy. Atmosfera była gorąca, a uczestnicy z entuzjazmem brali udział w licznych aktywnościach, co tylko potwierdziło, jak bardzo społeczność Sephory wyczekiwała tego wydarzenia.

Kraków na horyzoncie: kolejny przystanek wakacyjnej przygody!

Po tak ekscytującej i pełnej pozytywnych emocji wizycie w stolicy, barka Sephora szykuje się na kolejny, ostatni już przystanek w ramach Summer Vibes on Tour. Już wkrótce, od 31 lipca do 2 sierpnia, wakacyjna przygoda zawita do Krakowa! Spotykamy się na Barce Nasza Rzeka przy Bulwarze Czerwieńskim, gdzie czekać będzie równie wiele niespodzianek i inspiracji.

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Sephora Summer Vibes On Tour – wskakuj na pokład!

Tegoroczna trasa zawitała na pokład specjalnej barki Sephora, która na kilka dni zamieni się w prawdziwe wakacyjne centrum beztroskiego lata i dobrej zabawy. Na odwiedzających czeka aż 10 tematycznych stref, najgorętsze trendy sezonu, viralowe nowości i mnóstwo atrakcji, które pozwolą poczuć prawdziwy klimat #SummerVibes.

Co czeka na uczestników? Każdy, kto wejdzie na pokład, otrzyma specjalny paszport i ruszy w wakacyjną podróż po świecie Sephora Summer Vibes.

W programie między innymi:

MAKEUP VIBE - najgorętsze trendy makijażowe sezonu. Poznaj i przetestuj na własnej skórze looki DAYLIGHT TOUCH oraz MIDNIGHT SPARK stworzone przez ekspertów Sephora.

GOOD HAIR VIBE - szybkie metamorfozy, efektowne upięcia i fryzury inspirowane viralowymi trendami.

TAG YOUR VIBE & CHARM YOUR VIBE - kreatywne strefy DIY, w których stworzysz własne zawieszki, breloki i dodatki do wakacyjnych stylizacji!

HIT YOUR VIBE & CATCH THE VIBE – zabawne gry, wyzwania i aktywności z nagrodami.

STAMP ON VIBE oraz PHOTO VIBE – fotogeniczne przestrzenie stworzone z myślą o kadrach, które aż proszą się o miejsce na Instagramie.

To nie wszystko. Za zebranie minimum sześciu pieczątek w paszporcie uczestnicy otrzymają mały upominek. Na 50 pierwszych gości w każdym mieście będą czekać dodatkowe prezenty-niespodzianki. Brzmi obiecująco?

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Nie możesz być na miejscu? Graj online i wygrywaj!

Wystartowała także Sephora Summer Vibes Game On – wakacyjna przygoda online dostępna dla członków programu lojalnościowego Sephora Unlimited. Po rejestracji i rozwiązaniu krótkiego quizu uczestnicy dołączą do jednej z podróżniczych drużyn i wyruszą w siedmiotygodniową wyprawę przez siedem wakacyjnych destynacji. Każdy tydzień oznacza nowe wyzwania, nowe emocje i nową pulę nagród. Do zdobycia jest ponad 100 000 prezentów, w tym:

karty podarunkowe Sephora,

zestawy kosmetyków topowych marek,

vouchery na koncerty, spektakle i audiobooki,

nagrody od polskich marek modowych,

doładowania Sephora Unlimited,

limitowane kody rabatowe na specjalne oferty zakupowe.

Na najbardziej zaangażowanych uczestników czekają także wyjątkowe nagrody główne:

4-dniowy wyjazd dla dwóch osób na Sephorię o wartości 20 000 zł,

roczne zakupy w Sephora o wartości 10 000 zł,

30 Surprise Bags wypełnionych bestsellerami marek beauty o wartości około 1000 zł każda.

Wskakujcie na pokład (w Krakowie!) – nie może Was tam zabraknąć! Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji, by celebrować lato w stylu Sephora! Czy to na barce w Krakowie, czy online – Sephora Summer Vibes to gwarancja niezapomnianych wrażeń i mnóstwa beauty inspiracji.

Autor: Sephora/ Materiały prasowe